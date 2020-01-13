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Факты / Lifestyle

Размером с человека: в США мужчина поймал гигантскую рыбу

В прибрежных водах американского штата Флорида рыбалка Джейсон Бойлл поймал рыбу, длинна которой превышает средний рост взрослого человека.

Гигантская рыба весит 159 кг, а ее длина составляет около 189 см.

Бойлл выловил рыбу вида групер в конце 2019 года. Сам рыбак заявил, что такое событие стало для него прекрасным завершением года.

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Он также рассказал, что рыбу удалось поймать на обычную удочку и затянуть ее в лодку.

 

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Публикация от Jason Boyll (@capt_jason_boyll_)

Улов рыбака заинтересовал экспертов Исследовательского института дикой природы и рыбного хозяйства Флориды. Они предположили, что указанной рыбе примерно 50 лет, а жить она должна на глубине около 180 м.

К слову, в США белая акула, которую пытались поймать рыбаки, протянула лодку примерно три километра.

Фото: Capt_jason_boyll

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