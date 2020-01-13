Секс-гороскоп на 2020 год для Фактов ICTV подготовил консультант по китайской астрологии Ба Цзы Давид Векуа.

В китайском гороскопе, 2020 год металлической Крысы, представляет собой энергию символической звезды Персикового цветения, которая означает особое влияние романтики и сексуальности на всех людей круглый год.

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Шумные вечеринки, ночные празднования и страстные оргазмы фоном будут присутствовать на протяжении всех двенадцати месяцев.

Гороскоп для Быка на 2020 год

Представители этого знака в год металлической Крысы могут встретить своего человека. Для того, чтобы отношения не были только партнерскими нужно показать сексуальную марафонскую мощь Быка во всей красе. Если они сумеют оторваться от работы, которая всегда на первом месте, то их ждет масса удовольствий в постели.

Гороскоп для Тигра на 2020 год

Любовные события с людьми, рожденными в год Тигра, будут происходить, как будто сами собой. Не позволяйте водовороту эмоций вас захлестнуть, если не хотите регулярно просыпаться не в своей постели. Тигры во время секса находятся в тумане страсти и склонны удовлетворять только свои желания. Настало время узнать, что в интиме нравится вашему партнеру.

Гороскоп для Кролика на 2020 год

Романтичные кролики должны проявлять осмотрительность. Они будут очарованы волшебником любви – годом Крысы. И из-за этого способны попадать в непристойные истории сексуального характера. Кролики довольно застенчивы на вид, но в сексе они активные и неугомонные. Партнеру сложно узнать ваши истинные фантазии, поделитесь ими скорее.

Гороскоп для Дракона на 2020 год

Драконы смогут в 2020 году построить приятные любовные отношения с потенциальным заключением брака. Особенно реализация этой энергии возможна в августе. Сексуальность драконов заключается в постоянном желании контролировать партнера во время интимных утех. Позвольте вашей половинке удивить вас.

Гороскоп для Змеи на 2020 год

Для представителей Змеи в год металлической Крысы вероятен приход доминирующего партнера. Если это не ваш сценарий, расставляйте приоритеты в начале отношений. В сексе змеи изобретательны, страстны и находчивы. Отдайте своему любовнику инициативу и наслаждайтесь.

Гороскоп для Лошади на 2020 год

Тем, кто рожден под покровительством года лошади, в 2020 году будут важнее духовные поиски смыслов, чем фривольности и развлечения. Секс для Лошадей это спорт. Важно количество оргазмов за ночь. А вот с количеством партнеров за ночь будьте осторожны.

Гороскоп для Козы на 2020 год

Вы чувствуете много внимания от представителей противоположного пола. Если вы уже состоите в отношениях и не хотите их менять, направьте эту энергию на поиск новых источников совместных удовольствий. Коза в сексе самый заботливый и комфортный партнер, она всегда готова на все в постеле ради своего любимого. В этом году наслаждений будет больше, чем обычно.

Гороскоп для Обезьяны на 2020 год

В год Крысы старайтесь не навязывать свою точку зрения партнеру, это может обострить отношения. Для тех, кто в поиске своей любви, особенно удачным выдастся апрель 2020 года. Для Обезьян в сексе важна скорость и интенсивность переживаний. Кроме того, не только тело, но и особенно руки, представителей этого знака зодиака, могут доставить неожиданное удовольствие партнеру. Постарайтесь быть более чувственными в этом году.

Гороскоп для Петуха на 2020 год

Петухам лучше аккуратно предаваться необузданным страстям, потому что вы рискуете разрушить отношения с близкими вам людьми. Не принимайте поспешные решения на эмоциях. Петухи ценят в сексе зрелищность. Роскошные и утонченные наряды несравненно добавляют им удовольствия от процесса. В этом году ваша элегантность в постели будет зашкаливать.

Гороскоп для Собаки на 2020 год

Этому знаку китайского зодиака 2020 год сулит отношения, в которых он будет занимать лидерскую позицию. Поэтому будьте готовы первыми заявить о своей симпатии тому, кто вам понравился. У Собак очень чуткий слух, романтическая музыка во время секса позволит вам расслабиться и получить истинное удовольствие. Будьте решительны, проявляйте инициативу и наслаждайтесь.

Гороскоп для Свиньи на 2020 год

Уделяйте в 2020 году особенное внимание своему любимому человеку, чтобы сохранить пикантный вкус отношений. Иначе об этом может позаботиться кто-то другой. Те, кто рожден в год Свиньи, в сексе больше всего любят комфорт и удобство. Секс на вертолетной площадке для них лишен привлекательности. В этом году направьте все свои сексуальные чары на партнера, пусть он окажется на седьмом небе без вертолета.

Гороскоп для Крысы на 2020 год

В этом году вы будете вне конкуренции. Ваш шарм, изысканность и очарование будут особенно заметны потенциальным партнерам. Секс для крыс – это то, без чего они не могут жить. Страсть, активность и переменчивость у них в крови. Им постоянно нужна смена декораций для секса. В этом году наслаждаться любовью получится и в разных местах, с многими секс-игрушками и даже с разными партнерами.

Ранее Факты ICTV публиковали любовный гороскоп на 2020 год для представителей всех знаков зодиака.