Гадать можно в течение всех святок, то есть от Рождества до Крещения (19 января), как одному, так и в компании друзей. Лучшее время – после полуночи.

Перед этим важно сосредоточиться, распустить волосы, развязать все узлы на одежде, снять украшения и четко сформулировать вопрос-желание.

А еще нельзя сомневаться в правдивости гадания, только тогда все непременно сбудется.

Мы собрали семь гаданий на старый Новый год, которые помогут не только заглянуть в будущее, но и развлечься. Здесь и проверенные временем способы, и новые современные гадания.

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Гадания в старый Новый год на суженого

К этому гаданию придется подготовиться заранее – купить чулки или носки.

Ложась спать, на одну ногу надо одеть новый чулок. При этом девушка должна приговаривать: Суженый, ряженый, приди меня разувать. Мужчина, который во сне снимет чулок, станет суженым.

Гадания на старый Новый год на картах

Перед сном положите под подушку игральные карты с изображением четырех королей. Утром достаньте одну из них.

Если это будет король пик – муж будет старым и ревнивым, король треф – вдовцом, червовый – молодым и богатым, бубновый – желанным.

Современные гадания на старый Новый год

Простой и действенный способ. Для этого гадания нужен только телефон и заветное желание, конечно.

Надо мысленно сосредоточиться на нем и, глядя на телефон, вслух загадать его.

Если первый звонок будет от мужчины – сбудется, от женщины – к сожалению, нет.

Гадания на старый Новый год на любовь

Надо нарезать бумагу на клочки, на одном из них написать имя любимого мужчины, за которого хотите выйти замуж.

Свернуть все бумажки и перемешать в емкости с крупой. Закрыв глаза, взять горсть зерна. Если бумажку с именем вытащите с первого раза – скоро получите предложение, со второй попытки – трудности на пути к цели, с третьей – вас обманывают.

Если все три попытки оказались неудачными – этот человек вас не любит.

Гадания на старый Новый год перед сном

Перед сном, расчесывая волосы, девушка должна приговаривать: Суженый-ряженый, приди и расчеши мне волосы. Этот гребень нужно положить под подушку.

Мужчина, который приснится, и станет суженым.

Гадания на старый Новый год на воске

Для гадания понадобятся две восковые свечи. Одну из них зажечь, а кусочки другой положить в ложку. Нагревая ее над горящей свечой, растопить воск.

После этого расплавленный воск быстро вылить в стакан с холодной водой.

По фигурками, которые образовали, при свете свечи можно трактовать свое будущее.

Гадание на старый Новый год записки под подушку

В ночь на 14 января девушки берут 13 бумажек, на каждой пишут мужские имена, сворачивают и кладут под подушку.

Утром нужно, не глядя, достать одну из бумажек. Так можно узнать им будущего мужа.

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