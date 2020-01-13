Загадывать желание на старый Новый год 2020 – хорошая традиция в последний зимний праздник. 14 января 2020 года завершается цикл рождественских праздников.

Как загадать желание на старый Новый год 2020

Чтобы желание исполнилось необходимо загадывать что-то реалистичное и выполнимое.

Желание должно быть точным, поэтому стоит записать его на бумаге. Написанное должно звучать так будто оно уже исполнилось и не содержать частиц “не”.

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Если вы хотите конкретный предмет, тогда его стоит описать со всеми подробными характеристиками.

Также стоит найти подходящее изображение и положить его на видное место. Это может быть жилье, деньги, авто, путешествие или что-нибудь другое.

Ближе к полуночи его кладут на листок, на котором написано желание. Ровно в 00.00 мысленно формулируют его, а затем произносят:

– Старый год все плохое забирает, проблемы позади оставляет, а все загаданное пусть исполнится.

После этого лист прячут и периодически достают на протяжении года, чтобы мысленно сосредоточиться.

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