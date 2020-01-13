13 января именины празднуют Петр, Мелания, Мартина, Мартиниана и Феофил.

На этот день также приходится так называемый день Маланки или Щедрый вечер. Этот праздник отмечают в канун Старого Нового года.

В день Маланки в Украине люди накрывали столы и ходили друг к другу в гости, а также поздравляли друг друга с наступающим Старым Новым годом. Также 13 января молодежь собирается компаниями и щедрует.

Щедрый вечер считается отличным временем для того, чтобы гадать.

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Народные приметы на 13 января:

если погода 13 января солнечная и теплая, то летом будут дожди;

если на Маланку падает снег, то будет хороший урожай;

как ночь в этот день тихая и ясная, стоит ожидать счастливого года;

иней на деревьях – к хорошему урожаю зерновых в этом году.

Что нельзя делать 13 января:

нельзя ругаться и ссориться;

нельзя выносить мусор из дома, ведь вместе с ним можно вынести счастье;

нельзя ничего одалживать, ведь из-за этого весь год будете в долгах;

нельзя думать о плохих вещах;

нельзя считать мелкие монеты.

Факты ICTV также публиковали календарь праздников на январь 2020 года в Украине.