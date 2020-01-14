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Блокчейн-разработчики станут наиболее востребованными в 2020 году – LinkedIn

Деловая социальная сеть LinkedIn опубликовала исследование по самым востребованным умениям в 2020 году.

По результатам анализа в соцсети пришли к выводу, что самыми востребованными в этом году станут разработчики на блокчейн. Они также будут претендовать на самые высокие зарплаты.

– Придя из мира криптовалют, блокчейн стал решением для многих задач бизнеса. Его используют такие компании, как IBM, Oracle, JP Morgan Chase, Microsoft, Amazon и American Express и многие другие, – сказал главный редактор Talent Blog компании LinkedIn Брюс Андерсон.

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Ожидается, что спрос на таких специалистов превысит предложение. Наиболее востребованными они будут в США, Великобритании, Австралии, Германии и Франции.

Также в 2020 году будут искать людей, которые работают над:

  • облачными вычислениями;
  • аналитическими рассуждениями;
  • искусственным интеллектом;
  • дизайном интерфейса пользователя;
  • анализом бизнеса;
  • партнерским маркетингом;
  • продажами;
  • научными вычислениями;
  • созданием видеопродукции.

К слову, на сайте Верховной Рады опубликовали проект закона о новом Трудовом кодексе, который хотят ввести в Украине.

Источник: LinkedIn

Фото: Pixabay

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