Деловая социальная сеть LinkedIn опубликовала исследование по самым востребованным умениям в 2020 году.
По результатам анализа в соцсети пришли к выводу, что самыми востребованными в этом году станут разработчики на блокчейн. Они также будут претендовать на самые высокие зарплаты.
– Придя из мира криптовалют, блокчейн стал решением для многих задач бизнеса. Его используют такие компании, как IBM, Oracle, JP Morgan Chase, Microsoft, Amazon и American Express и многие другие, – сказал главный редактор Talent Blog компании LinkedIn Брюс Андерсон.
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Ожидается, что спрос на таких специалистов превысит предложение. Наиболее востребованными они будут в США, Великобритании, Австралии, Германии и Франции.
Также в 2020 году будут искать людей, которые работают над:
- облачными вычислениями;
- аналитическими рассуждениями;
- искусственным интеллектом;
- дизайном интерфейса пользователя;
- анализом бизнеса;
- партнерским маркетингом;
- продажами;
- научными вычислениями;
- созданием видеопродукции.
К слову, на сайте Верховной Рады опубликовали проект закона о новом Трудовом кодексе, который хотят ввести в Украине.
Источник: LinkedIn