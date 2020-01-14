Деловая социальная сеть LinkedIn опубликовала исследование по самым востребованным умениям в 2020 году.

По результатам анализа в соцсети пришли к выводу, что самыми востребованными в этом году станут разработчики на блокчейн. Они также будут претендовать на самые высокие зарплаты.

– Придя из мира криптовалют, блокчейн стал решением для многих задач бизнеса. Его используют такие компании, как IBM, Oracle, JP Morgan Chase, Microsoft, Amazon и American Express и многие другие, – сказал главный редактор Talent Blog компании LinkedIn Брюс Андерсон.

Читайте: Трудовые книжки не запретят: как они будут работать в электронном виде

Ожидается, что спрос на таких специалистов превысит предложение. Наиболее востребованными они будут в США, Великобритании, Австралии, Германии и Франции.

Также в 2020 году будут искать людей, которые работают над:

облачными вычислениями;

аналитическими рассуждениями;

искусственным интеллектом;

дизайном интерфейса пользователя;

анализом бизнеса;

партнерским маркетингом;

продажами;

научными вычислениями;

созданием видеопродукции.

К слову, на сайте Верховной Рады опубликовали проект закона о новом Трудовом кодексе, который хотят ввести в Украине.

Источник: LinkedIn