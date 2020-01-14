Сегодня, 14 января, отмечается Васильев день — день народного календаря у славян. Название дня происходит от имени святого Василия Великого – архиепископа Кесарии Кападокийской, вселенского учителя церкви (IV век нашей эры).

Первый день нового года, начало Страшных вечеров. У восточных славян в этот день было принято ходить посевать по домам.

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В этот день именины празднуют Василии. Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления для мужчин, которые носят имя Василий.

* * *

Василий, тебе я пожелаю прямо:

Всегда чтобы любили дамы,

Чтоб жизнь не затмевали тучи

И был всегда счастливым случай!

* * *

Ты самый любимый и самый красивый,

Любимый, родной и добрый Василий.

Ты нежность и ласка, ты солнечный луч,

Ты обаятелен и очень могуч.

Василий, тебя поздравляю любя.

Любимая, драгоценная, только твоя!

* * *

Ты обаятелен, Василий,

По-царски щедр и полон сил.

Недаром многие носили

Такое имя на Руси.

* * *

Василий, царская душа!

Сегодня Вас мы поздравляем

И счастья – радости желаем,

Почтительно и не дыша.

* * *

Везде, где шутки, смех, веселье,

Василий в центре, несомненно!

Пример всем яркий подает

И массы за собой ведет. С именинами!

К слову, обратите внимание также на оригинальные открытки с Днем Василия.