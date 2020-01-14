Сегодня, 14 января, отмечается Васильев день — день народного календаря у славян. Название дня происходит от имени святого Василия Великого – архиепископа Кесарии Кападокийской, вселенского учителя церкви (IV век нашей эры).
Первый день нового года, начало Страшных вечеров. У восточных славян в этот день было принято ходить посевать по домам.
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В этот день именины празднуют Василии. Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления для мужчин, которые носят имя Василий.
* * *
Василий, тебе я пожелаю прямо:
Всегда чтобы любили дамы,
Чтоб жизнь не затмевали тучи
И был всегда счастливым случай!
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Ты самый любимый и самый красивый,
Любимый, родной и добрый Василий.
Ты нежность и ласка, ты солнечный луч,
Ты обаятелен и очень могуч.
Василий, тебя поздравляю любя.
Любимая, драгоценная, только твоя!
* * *
Ты обаятелен, Василий,
По-царски щедр и полон сил.
Недаром многие носили
Такое имя на Руси.
* * *
Василий, царская душа!
Сегодня Вас мы поздравляем
И счастья – радости желаем,
Почтительно и не дыша.
* * *
Везде, где шутки, смех, веселье,
Василий в центре, несомненно!
Пример всем яркий подает
И массы за собой ведет. С именинами!
К слову, обратите внимание также на оригинальные открытки с Днем Василия.