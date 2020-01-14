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E3 2020: Sony вновь не приедет на крупнейшую выставку видеоигр

Выставка видеоигр E3 2020 вновь пройдет без участия компании Sony, которая является создателем игровой платформы PlayStation.

Таким образом Sony второй год подряд пропустит крупнейшую ежегодную выставку видеоигр.

– После длительного обсуждения Sony Interactive Entertainment решила не принимать участие в E3 2020… Мы считаем, что виденье этой выставки не подходит для тех вещей, на которых мы собираемся сконцентрироваться в 2020 году, – сообщили в компании.

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Тем не менее Sony собирается продвигать бренд PlayStation на сотнях других событий, которые будут проходить в этом году.

В компании добавили, что к выходу на PlayStation 4 готовится множество прекрасных видеоигр, а в конце 2020 года будет выпущена игровая платформа нового поколения PlayStation 5.

Sony рассказывала о новых игровых платформах на E3 начиная с 1995 года, а ее пресс-конференция по PlayStation 4 на E3 2013 стала невероятным успехом.

Потому решение компании пропустить E3 2020 и сосредоточиться на других событиях, когда выход PlayStation 5 планируется в конце этого года, является весьма странным.

К слову, президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан сказал, что игрокам еще не поведали о ключевых особенностях PlayStation 5.

Источник: Gamesindustry.biz

Фото: Dreamstime

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