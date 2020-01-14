Подробный гороскоп на январь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

2020 год начинается с полутеневого лунного затмения в знаке Рака. Семейные вопросы выйдут на первый план, однако до 11 января их не получится решить. Рабочие, социальные и общественные дела обстоят куда лучше. Темы, которые не удалось завершить в 2019 году, прояснятся в январе.

Гороскоп для Овнов

Направьте свою энергию на материальную сферу, обстоятельства этому поспособствуют. В этот период в ваших силах вдохновить окружающих. Кроме того, вам захочется достигать справедливость и порядка. Реакция будет хорошая, но будет необходим момент, чтобы самостоятельно оценить ситуацию. Цель, система взглядов и идеи помогут обрести определенную силу.

Гороскоп для Тельцов

Благоприятные обстоятельства будут способствовать творчеству, участию в конференциях и демонстрации таланта. Рабочие и производственные проблемы помогут решить умственная активность, интеллект, интуиция и деловая хватка. Благоприятный период для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг и работы с документами. В это время вас ожидает активная социальная жизнь и новые знакомства.

Гороскоп для Близнецов

В этот период интеллектуальная активность на высоте. Наилучшее время для наработки целей на год и планирования поездок, которые имеют конкретную цель. Вам известно, что необходимо сделать, ради определенного результата. Однако приготовьтесь к тому, что могут возникнуть проблемы с восприятием информации – отбрасываете сведения, которые не касаются достижения цели, а так можно упустить важные детали.

Гороскоп для Раков

Месяц сопровождается нервозностью и рассеянностью. Период не благоприятный для интеллектуального труда, контакта с близкими – возможны ссоры из-за разногласий во мнениях. Необходимо искать точки соприкосновения с деловыми партнерами, компаньонами и начальством. Однако помните, что ваша противоречивость может повлечь за собой действия и слова, о которых потом пожалеете.

Гороскоп для Львов

Разлад в отношения и семью могут принести ваши завышенные потребности и переменчивое настроение. В этот период вы склонны к ненужной трате денег. Сложно решаются деловые вопросы. Лучше откажитесь от ответственных выступлений и споров с начальством. Не время для оформления и получения кредитов. Кроме того, опасайтесь обещаний, которые трудно выполнить, и ненужной ответственности.

Гороскоп для Дев

Вы почувствуете прилив жизненной силы, трудоспособности, а ваши идеи начнут реализовываться. Удовольствие принесут общественная деятельность и выполнение служебных обязанностей. Вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты. Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов. Вы можете рассчитывать на помощь и поддержку, а также на покровительство влиятельных людей. Легко решаете финансовые проблемы.

Гороскоп для Весов

Приготовьтесь к тому, что могут возникнуть проблемы со здоровьем. В этот период лучше отложить принятие важных решений, заключение сделок, так как из-за неуверенности в себе можете допустить ошибку. Кроме того, избегайте ссор с начальством – это может навредить вашей карьере. Вы можете понести неожиданные потери. Однако после 20 января наступит очень благоприятный период. Это даст возможность до конца месяца навести порядок во всех делах, а также в деловых и личных взаимоотношениях.

Гороскоп для Скорпионов

Благоприятное время для решения важных деловых вопросов. В это время вас ждет увеличение жизненной силы и энергии, новые идеи для творческого самовыражения, лидерство среди друзей и коллег. Добросовестное выполнение обязанностей поможет создать хороший фундамент для продвижения в карьере. Как минимум, получите премию, награду или хотя бы просто похвалу. Возможны небольшие командировки для решения служебных дел.

Гороскоп для Стрельца

Отличный период для общения и социальной активности, в частности для заключения официальных союзов. Хорошее время для приобретения дорогостоящих вещей, улаживания общественных и финансовых дел. Также получится привлечь внимание влиятельных людей, чтобы заручиться их материальной или финансовой поддержкой. Кроме того, не стоит списывать со счетов возможности завязать служебный роман.

Гороскоп для Козерогов

В контактах становитесь очень энергичными, а социальная активность возрастает. У вас получится обрести уверенность в себе, а также хорошо себя проявить в работе и творчестве. Придется отправиться в небольшие поездки по поручению или делам. С начальством и влиятельными людьми получится легко найти общий язык, а также высказать свои соображения. Работа, требующая интеллекта и творческого подхода, не будет в тягость, а помогут в этом ясные мысли и свежие идеи. Хороший период для заключения выгодных сделок.

Гороскоп для Водолеев

В январе будет превалировать хорошее настроение, склонность к развлечениям и романтическим приключениям. Благоприятный период для любви, брака, дружбы с противоположным полом. Оптимизм увеличит шансы на знакомство с интересным человеком. Обаятельность и физическая привлекательность помогут при налаживании контакта с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры.

Гороскоп для Рыб

Благополучный период для оформления документов, деловых переговоров, подписания соглашений, а также для творчества. Получится выразить свои идеи, ввести на работе новшества и оптимально организовать процессы. Хороший период для служебных и творческих командировок. Кроме того, появятся новые деловые связи и полезные знакомства.

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