Магнитные бури в январе нагрянут четыре раза. Все вспышки на солнце произойдут в первой половине месяца.
Первые колебания прогнозируются сразу после Нового года – 1 и 2 января.
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Магнитные бури в январе 2020:
- 1 и 2 января
- 6 января
- 10 января
Магнитные бури в январе 2020 года не будут экстремальными, но метеозависимые люди могут их ощутить.
В эти дни могут начаться сильные головные боли, скачки давления, слабость, сонливость или бессонница.
Напомним, в период колебаний магнитного поля нужно более тщательно следить за своим здоровьем. Факты ICTV рассказывали, как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь.
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