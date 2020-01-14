Скоро в Украине заканчиваются новогодние праздники, а, следовательно, задачей номер один для всех станет утилизация елки. Некоторые уже убрали из дома новогоднюю красавицу, а кто-то до сих пор любуется ею.

Чтобы не превратить ваш двор и город в кладбище елок, их нужно сдавать в специальные пункты приема. В Киеве работают 15 пунктов по адресам:

просп. Голосеевский, 87-г – Голосеевский район

ул. Тростянецкая, 58-А – Дарницкий район

ул. Электротехническая, 26 – Деснянский район

ул. Освободителей, 6 – Днепровский район

просп. С. Бандеры, 26-А – оболонский район

ул. Железнодорожное шоссе, 61 – Печерский район

ул. Дмитриевская, 16 – Подольский район

Ул. Бетховена, 8 – Святошенский район

ул. Новополевая, 95-А – Соломенский район

спуск Герцена, 6 – Шевченковский район

Бориспольское шоссе, 23 км – Дарницкий район

просп. Броварской, 2а – Днепровский район

ул. Радистов, 1-в – Деснянский район

Никольское лесничество – Дарницкий район

Броварское лесничество, кв №72 – Дарницкий район.

Читайте: Новогодняя елка в Киеве вошла в пятерку самых красивых елок Европы

Когда именно выбрасывать елку решать вам, но и здесь не все так просто. По разным поверьям, это лучше делать 18 января, накануне Крещения. Тогда же нужно убрать рождественские украшения.

Также считалось, что до 18 января необходимо сделать генеральную уборку дома или квартиры и выбросить мусор и ненужные вещи.

А вот по фэн-шую с новогодней елкой нужно встречать Китайский Новый год, который в этом году приходится на субботу 25 января.

Если верить приметам, то одну веточку елки лучше сохранить. Она будет оберегом на весь год.

Кроме того, оберегом может быть и последняя игрушка, которую вы сняли с елки. Считается, что она имеет самый мощный положительный заряд. Игрушку можно повесить над входной дверью, тогда она будет отгонять весь негатив от вашего дома.

Поскольку впереди еще празднование Китайского Нового года, то Факты ICTV подготовили материал о традициях этого праздника.