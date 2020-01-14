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Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7

С 14 января компания Microsoft прекращает оказывать техническую поддержку по любым вопросам для операционной системы Windows 7.

Компьютер из-за этого не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

Поэтому может увеличиться риск заражения вирусами и вредоносными программами.

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Microsoft предложила пользователям обновить операционную систему до Windows 10, чтобы обезопасить себя.

В компании также заявили, что лучше устанавливать Windows 10 на новом компьютере, поскольку с момента выхода Windows 7 в 2009 году компьютеры заметно улучшились, а некоторые компоненты и драйверы старых ПК могут работать некорректно на Windows 10.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что Microsoft разрешила вынимать флешку без безопасного извлечения.

Источник: Microsoft

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