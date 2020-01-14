На улицах деревни в Британии 6 лет находят пачки денег. Стало известно, кто их оставляет

В деревне Блэкхолл-Кольери в Великобритании жители с 2014 года находили пачки денег, но не знали кто их оставляет.

Часто деньги лежали прямо на тротуарах – там, где их могли найти нуждающиеся и пенсионеры. Всего за шесть лет были найдены 13 пачек, в каждой из которых было по 2 тыс. фунтов 20-фунтовыми купюрами, то есть 26 тыс. фунтов. Все деньги жители отнесли в полицию.

Спустя пять лет полиции удалось выяснить, что таким образом жителей деревни хотели отблагодарить.

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Анонимные благотворители сами связались с полицией. Некоторое время назад у них появились деньги и они захотели ими поделиться. Всего их двое. Одна из благотворительниц рассказала, что чувствовала эмоциональную связь с деревней после того, как ей помог местный житель, и она захотела отблагодарить всю деревню за доброту.

Имена благотворителей не раскрываются, потому что они не хотят публичности. Известно только, что они не живут в этой деревне.

По их словам, они оставляли деньги и ждали, чтобы убедиться, что их подарок подобрали.

Деньги вернули людям, которые их нашли.

Ранее в городе Колорадо-Спрингс в США мужчина с белой бородой ограбил банк, а когда вышел из здания начал разбрасывать деньги, выкрикивая Счастливого Рождества! 65-летний Дэвид Оливер направился в кафе и ждал пока его арестуют.