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Факты / Lifestyle

Обрезание Господне: история праздника и запреты

Обрезание Господне является христианским праздником, который отмечают католики и православные. Ежегодно его празднуют 14 января.

Факты ICTV собрали все, что известно об истории и запретах праздника Обрезание Господне.

История праздника

На восьмой день после рождения сын Марии принял обрезание в Иерусалимском храме. При совершении обряда ребенку дали имя Иисус.

В IV веке обрезание было обязательным ритуалом для древних иудеев. Если бы Иисус не прошел обряд, то никто не признал бы в нем Мессию. По толкованию церкви, Господь принял обрезание, тем самым показав пример того, как нужно соблюдать Божественные установления.

Обряд также не дал людям усомниться в том, что Иисус был настоящим человеком, а не бестелесным духом.

ЧитайтеКалендарь неофициальных праздников на 2020 год

Однажды Бог явился праведному Аврааму и пообещал, что от него произойдет великий народ. Когда Аврааму было 99 лет, Бог снова явился ему, чтобы закрепить с ним завет.

Авраам и все его домочадцы приняли обрезание. Через год жена Авраама, Сарра, родила долгожданного сына – Исаака.

С тех пор все иудеи обрезали новорожденных мальчиков на восьмой день.

Что нельзя делать в праздник

  • Запрещать петь тем, кто пришел с щедривками, чтобы не навлечь гнев Господний.
  • Отдавать долги или давать в долг, иначе весь год просидите в долгах.
  • Шить и убирать.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2020 год. Он поможет определиться, когда начинается и заканчивается определенный пост, укажет даты однодневных постов и поминальных дней.

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