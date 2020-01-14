Праздник Василия отмечают 14 января. В этот день почитают святого Василия, который прославился своей благотворительностью. Кроме того, считается, что он покровитель земледелия и свиней.

Праздник начинается с утренней церковной службы. После чего исключительно мужчины идут засевать. В этот день первым в дом должен войти мужчина. Согласно примете, он в дом принесет счастье.

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Кроме того, зерно, которым засевают на Василия, не выбрасывают, им кормят домашнюю птицу.

Не забудьте поздравить в этот светлый праздник своих близких и знакомых. Для этого Факты ICTV создали оригинальные открытки с поздравлениями.

Поздравления с Василием

Поздравления в картинках с Василием

Открытки с Василием

Праздник Василия – поздравления в открытках

Поздравления в открытках с Василием

Ранее Факты ICTV публиковали поздравления со старым Новым годом 2020, который отмечается в ночь с 13 на 14 января.