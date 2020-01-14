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Поздравления со старым Новым годом 2020 – открытки

Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник становится дополнительным поводом, чтобы поздравить родных, друзей и коллег с началом 2019 года.

Если у вас нет возможности поздравить лично, отправьте яркую открытку со старым Новым годом 2020.

Факты ICTV собрали в сети лучшие поздравления в открытках.

Читайте: Когда гадают на старый Новый год 2020

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Ранее мы рассказывали откуда взялся старый Новый год и где его отмечают.

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