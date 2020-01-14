14 января – тройной праздник: старый Новый год, День Василия Великого и Обрезание Господне.

Церковь чтит Святого Василия, который прославился своей благотворительностью. Он считается покровителем земледелия и свиней. Из-за того, что день его памяти по старому летоисчислению приходился на 1 января, приметы, обычаи и обряды, с ним связанные, напоминают новогодние.

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В первый день старого Нового года в дом первым обязательно должен зайти мужчина, поэтому приглашают посевальщиков-парней.

Считалось, что после Василева дня и до 18 января бесновалась нечистая сила. Чтобы отогнать от себя зло, в народе проводились гуляния с песнями и танцами.

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Также 14 января отмечается Обрезание Господне. На восьмой день после Рождества Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник принесли Иисуса Христа в храм для совершения обряда обрезания.

Именины 14 января у Василия, Вячеслава, Александра, Богдана, Григория, Ивана, Михаила, Николая, Петра, Платона, Трофима и Федота.

Если человек родился в Васильев день – будет очень богатым, как оберег следует носить яшму.

Народные приметы на 14 января:

Туман на Василия – к урожаю.

Иней на деревьях – год будет богат на мед.

Снег утром – зима тоже будет снежной, а весна придет поздно.

Если ветер с севера, лето будет холодным, с запада – ненастным, с востока – засушливым, с юга – обычным, теплым.

Оттепель – к холодному лету.

Яркие звезды на небе – к морозам.

Что нельзя делать 14 января:

Запрещено выносить сор из избы, потому что вместе с ними вынесете счастье.

Нельзя выметать зерно, которое насыпали посевальщики. Надо собрать в кучку и только под вечер отдать курам.

Не одалживайте деньги, чтобы не быть в долгах весь год.

Запрещено ругаться и сквернословить.

Женщинам нельзя ходить по домам.

Какие еще есть праздники до конца месяца, смотрите в календаре праздников на январь 2020 в Украине.