PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 14 января

14 января – тройной праздник: старый Новый год, День Василия Великого и Обрезание Господне.

Церковь чтит Святого Василия, который прославился своей благотворительностью. Он считается покровителем земледелия и свиней. Из-за того, что день его памяти по старому летоисчислению приходился на 1 января, приметы, обычаи и обряды, с ним связанные, напоминают новогодние.

Читайте: Праздник Василия: традиции и приметы

В первый день старого Нового года в дом первым обязательно должен зайти мужчина, поэтому приглашают посевальщиков-парней.

Считалось, что после Василева дня и до 18 января бесновалась нечистая сила. Чтобы отогнать от себя зло, в народе проводились гуляния с песнями и танцами.

Читайте: Календарь магнитных бурь в январе 2020

Также 14 января отмечается Обрезание Господне. На восьмой день после Рождества Пресвятая Дева Мария и Иосиф Обручник принесли Иисуса Христа в храм для совершения обряда обрезания.

Именины 14 января у Василия, Вячеслава, Александра, Богдана, Григория, Ивана, Михаила, Николая, Петра, Платона, Трофима и Федота.

Если человек родился в Васильев день – будет очень богатым, как оберег следует носить яшму.

Народные приметы на 14 января:

  • Туман на Василия – к урожаю.
  • Иней на деревьях – год будет богат на мед.
  • Снег утром – зима тоже будет снежной, а весна придет поздно.
  • Если ветер с севера, лето будет холодным, с запада – ненастным, с востока – засушливым, с юга – обычным, теплым.
  • Оттепель – к холодному лету.
  • Яркие звезды на небе – к морозам.

Что нельзя делать 14 января:

  • Запрещено выносить сор из избы, потому что вместе с ними вынесете счастье.
  • Нельзя выметать зерно, которое насыпали посевальщики. Надо собрать в кучку и только под вечер отдать курам.
  • Не одалживайте деньги, чтобы не быть в долгах весь год.
  • Запрещено ругаться и сквернословить.
  • Женщинам нельзя ходить по домам.

Какие еще есть праздники до конца месяца, смотрите в календаре праздников на январь 2020 в Украине.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка