“Зайцев” нет, сотрудники прячутся за стенами. Как работает транспорт в Японии

Киевлянка Анна, два месяца назад переехавшая в Японию, рассказала об особенностях жизни в экзотической стране. Девушка изучает язык, вышла замуж, а сейчас ищет достойную работу.

По ее словам, в Японии самый распространенный вид транспорта – это поезда, которые перевозят пассажиров как в пределах города, так и в разные населенные пункты.

Общая протяженность железных дорог – более 27 тыс. км. При этом все работает, как часы, потому что опоздание можно посчитать в секундах.

Поезд может опоздать максимум на шесть секунд. Если же приедет через 20 – будет официальное извинение.

– Поезд в Японии не только быстрый, очень чистый и комфортный, здесь даже сиденья с подогревом, – рассказала украинка.

Анна также успокоила тех, кто планирует путешествие в Японию.

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Она подчеркнула, что туриста здесь не бросят на произвол судьбы, если возникли проблемы с транспортом.

Например, если вы растерялись, увидев на табло непонятные иероглифы, нужно только постучать об стену. За ней находится человек, который поможет.

Монорельс – еще один популярный в Японии вид транспорта. Это просто маленький поезд с одной рейкой, который охватывает лишь несколько станций и перемещается в пределах города.

А вот зайцем проскочить в японский транспорт не получится. Приобретенный билет надо хранить до конца поездки, потому что это ключ к выходу. Если билет потерян, надо подойти к работнику вокзала, рассказать, с какой станции вы отправились и оплатить штраф. Его сумма зависит от расстояния.

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