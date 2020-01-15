Стало известно, что у iPhone 12 Pro появилось преимущество, которое делает эту модель значительно лучше, чем другие смартфоны Apple.

iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, которые представят в сентябре 2020 года, будут отличаться друг от друга размерами, характеристиками и некоторыми другими аспектами.

Apple выпустит 6,1-дюймовый iPhone 12, у такого будет только двойная основная камера и 4 ГБ оперативной памяти. Модель iPhone 12 Pro получит тройную камеру и дополнительный четверной сенсор ToF, а еще такая конфигурация получит 6 ГБ ОЗУ.

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Такое же техническое оснащение будет у модели iPhone 12 Pro Max, а еще все эти модели получат USB Type-C.

Классический iPhone 12 будет стоить $1000, а модели с приставкой Pro будут дороже.

Кстати, в 2020 году Apple собирается представить 5,4-дюймовый iPhone 9 с двойной камерой и 4 ГБ оперативной памяти, который по размеру является копией iPhone 8.

Ранее Факты ICTV писали, что в 2020 году Apple выпустит два преемника iPhone SE.

Источник: AKKet.com