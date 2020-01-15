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Солнечно и без осадков: погода на Крещение 2020 (КАРТА)

Крещение 2020 приходится на воскресенье, 19 января.

Какой будет погода на Крещение в 2020 году, читайте на сайте Факты ICTV.

19 января в Украине будет солнечно и без осадков.

На Западе ожидается от 0 до +6 днем и до -7 ночью.

Читайте: Крещение: что за праздник

На юге Украины температура достигнет до +3 днем и до -3 ночью.

погода на водохреща

На Севере температура будет колебаться от 0 до +2 днем и от -2 до -4 ночью.

На Востоке синоптики прогнозируют днем до +1, а ночью до -5.

Ранее мы писали, какой будет погода на неделю.

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