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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 15 января

15 января верующие чтят память римского епископа Сильвестра І. Во время гонений христиан его преследовали за то, что он прятал убитых мучеников. Согласно легенде, ему удалось даже убедить императора Константина стать христианином.

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Также в мире отмечают День Википедии.

Википедия – общедоступная многоязычная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики (веб-сайт, содержимое которого пользователи могут изменять самостоятельно. – Ред.).

Народные приметы на 15 января:

  • Если сегодня морозный день, то скоро придет оттепель.
  • Если вечером облачно, то погода резко изменится в ближайшие дни.
  • Если на Сильвестра съесть птицу, то можно потерять счастье.

Что нельзя делать 15 января:

  • Нельзя есть мясо и жирную пищу.
  • Нельзя употреблять алкоголь.
  • Нельзя выносить мусор утром.
  • Нельзя заниматься домашними делами.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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