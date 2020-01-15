15 января верующие чтят память римского епископа Сильвестра І. Во время гонений христиан его преследовали за то, что он прятал убитых мучеников. Согласно легенде, ему удалось даже убедить императора Константина стать христианином.

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Народные приметы на 15 января:

Если сегодня морозный день, то скоро придет оттепель.

Если вечером облачно, то погода резко изменится в ближайшие дни.

Если на Сильвестра съесть птицу, то можно потерять счастье.

Что нельзя делать 15 января:

Нельзя есть мясо и жирную пищу.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя выносить мусор утром.

Нельзя заниматься домашними делами.

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