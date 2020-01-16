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Факты / Lifestyle

Когда День Татьяны 2020 в Украине

День Татьяны в 2020 году будут отмечать 25 января. Праздник посвящается памяти великомученицы Татианы. Его еще называют Бабий угол или Татьяна крещенская.

Согласно преданию, мученицу и ее отца обезглавили язычники. Девушка происходила из знатного римского рода: была хорошей и смиренной христианкой.

Татиана Римская жила в ІІІ веке. Она была подвержена пыткам, но не отреклась от своей веры. Ее казнили, но большинство ее мучителей пришли к вере во Христа.

Читайте: Татьянин день – что за праздник?

В 1755 году императрица Елизавета Петровна создала Московский университет, а в 1791 году там открыли церковь святой Татьяны.

К слову, ночь перед Днем Татьяны считается особенной. 24 января девушки гадают на будущего избранника, любовь и замужество. Ранее Факты ICTV публиковали несколько способов гаданий в День Татьяны.

Фото: Dreamstime

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