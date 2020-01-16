Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В январе 31 день, из которых 21 рабочий и десять выходных – 1, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 25 и 26 числа.
Первый дополнительный выходной у украинцев будет 1 января (Новый год). Рождество 7 января, которое припадает на вторник, также будет выходным.
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Кроме того, в Кабмине 6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января.
- 1 января – Новый год
- 6 января – Сочельник
- 7 января – Рождество Христoво
Ранее Факты ICTV рассказывали о выходных на Новый год 2020. Перед Новым годом 2020 рекомендуют перенести рабочие дни с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.
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