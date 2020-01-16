После Крещения нельзя гадать, поэтому для девушек ночь с 18 на 19 января – последняя возможность узнать, что ждет их в новом году.

Предлагаем вам пять самых популярных гаданий на Крещение.

Читайте: Какого числа Крещение 2020

Суженый-ряженый

Одно из самых распространенных гаданий – с сапогом. Выйдя из дома, девушка бросала его перед собой. Куда указывал носок, оттуда и суженого ждать. Если же он указал на ее дом, сидеть еще целый год в девках.

На имя мужа

Чтобы узнать имя будущего мужа, достаточно выйти на улицу и попросить назвать первого встречного мужчину его имя. Бывает, что это гадание действительно отвечает на сокровенный вопрос.

С помощью зеркал

Самые отчаянные решаются на гадание с зеркалами. Для этого нужно сделать тоннель из двух зеркал, со свечами с двух сторон. В полночь в зеркальном коридоре должна появиться фигура суженого. Но поскольку с этим гаданием связано много страшных историй, лучше воспользоваться более безопасными и не менее действенными методами. Например, можно загадать сон.

Гадание перед сном

Ложась вечером спать, положить под подушку расческу и попросить суженого прийти расчесать волосы. Или, съев перед тем что-то соленое, попросить у него воды. Еще одна разновидность такого гадания: положить под подушку четыре короля из колоды карт, а утром вспомнить, какой из них приснился.

На семейное благополучие

В полночь набрать в чашу воды, аккуратно вливая туда яичный белок, спрашивать, что ждет в новом году. Желательно, чтобы яйцо было домашнее. Поставить посуду на три часа в укромное место, чтобы не было соблазна заглядывать в него каждые 15 минут. По истечении времени посмотреть, как же свернулся белок.

В основном женщине, которая гадала, все подскажет ее фантазия. Нетрудно догадаться, что сердце – к любви, а лицо ребенка – к появлению малыша. Главное – прислушиваться к интуиции.

Отметим, что церковь считает гадания языческой традицией.

Какие еще есть праздники до конца месяца, смотрите в календарь праздников на январь 2020 в Украине.