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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 16 января

16 января – Всемирный день The Beatles. Его начали отмечать в 2001 году по решению ЮНЕСКО.

Православные христиане в этот день чтят память священномученика Гордея. Он настолько верил в Бога, что когда язычники совершали праздник в честь бога войны Марса, провозгласил, что верит в Христа и презирает идолов.

Именины 16 января отмечают Гордей, Павел и Ирина.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Народные приметы на 16 января:

  • Если рано светает – вскоре выпадет снег.
  • Звезды ярко сияют – ждите ясной погоды.
  • На деревьях заметный пушистый иней – ближайшие дни будут ясными и без дождей.
  • Какой будет погода 16 января, таким будет и март.

Что нельзя делать 16 января:

  • Нельзя чем-то хвастаться или гордиться.
  • Нельзя работать вечером, чтобы не навлечь беду и несчастье.
  • Не стоит сегодня занимать деньги или брать в долг.

Какие еще праздники ожидают украинцев, читайте в календаре на январь.

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