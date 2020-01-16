16 января – Всемирный день The Beatles. Его начали отмечать в 2001 году по решению ЮНЕСКО.
Православные христиане в этот день чтят память священномученика Гордея. Он настолько верил в Бога, что когда язычники совершали праздник в честь бога войны Марса, провозгласил, что верит в Христа и презирает идолов.
Именины 16 января отмечают Гордей, Павел и Ирина.
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Народные приметы на 16 января:
- Если рано светает – вскоре выпадет снег.
- Звезды ярко сияют – ждите ясной погоды.
- На деревьях заметный пушистый иней – ближайшие дни будут ясными и без дождей.
- Какой будет погода 16 января, таким будет и март.
Что нельзя делать 16 января:
- Нельзя чем-то хвастаться или гордиться.
- Нельзя работать вечером, чтобы не навлечь беду и несчастье.
- Не стоит сегодня занимать деньги или брать в долг.
Какие еще праздники ожидают украинцев, читайте в календаре на январь.