16 января – Всемирный день The Beatles. Его начали отмечать в 2001 году по решению ЮНЕСКО.

Православные христиане в этот день чтят память священномученика Гордея. Он настолько верил в Бога, что когда язычники совершали праздник в честь бога войны Марса, провозгласил, что верит в Христа и презирает идолов.

Именины 16 января отмечают Гордей, Павел и Ирина.

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Народные приметы на 16 января:

Если рано светает – вскоре выпадет снег.

Звезды ярко сияют – ждите ясной погоды.

На деревьях заметный пушистый иней – ближайшие дни будут ясными и без дождей.

Какой будет погода 16 января, таким будет и март.

Что нельзя делать 16 января:

Нельзя чем-то хвастаться или гордиться.

Нельзя работать вечером, чтобы не навлечь беду и несчастье.

Не стоит сегодня занимать деньги или брать в долг.

Какие еще праздники ожидают украинцев, читайте в календаре на январь.