Подробный гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

21 января Солнце переходит в знак Водолея, здесь же находится Меркурий, что способствует налаживанию дружеских и родственных связей, а также совместных проектов в группе единомышленников.

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Благоприятное время для оформления документов, сдачи экзаменов, научных исследований и самообразования. В это время может появиться интерес к наукам, особенно техническим, а также к астрологии. Возрастает количество ни к чему не обязывающих романтических знакомств. Наряду с этим возможно ослабление супружеских взаимоотношений.

Гороскоп для Овнов

Ряд задач получится реализовать только при условии, если вы владеете необходимыми навыками в работе с техникой, инструментами и механизмами, в частности с компьютером. В этот период будете особенно энергичными, а ваша прямолинейность будет местами чрезмерной, а это провоцирует конфликты. Однако честолюбие и предприимчивость работают на вас. Если хотите успеха в делах, то больше контактируйте с женщинами – партнерами или сотрудницами.

Гороскоп для Тельцов

В это время у вас появится влечение к эстетике и красоте. Также вы склонны к романтическим отношениям, однако чувства мешают ясности мышления. Этот период неблагоприятный для интеллектуального труда. У вас не получается объективно воспринимать все, что происходит вокруг вас, поэтому не торопитесь принимать серьезные решения, а также высказывать свое мнение. Коммерческая хватка, способность усвоения получаемых знаний и память также не будут на высоте.

Гороскоп для Близнецов

У вас повышается творческая активность, которая проявляется в зависимости от вашего потенциала и талантов. Благоприятный период для получения новых знаний и навыков в своей профессиональной деятельности. Хорошее время для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества. Ум, интеллект, память и интуиция помогут вам решить многие деловые проблемы.

Гороскоп для Раков

Удачный период для общественной деятельности, выступлений, участия в конкурсах. Ваша воодушевленность способна вдохновить как коллег, так и компаньонов. Благодаря повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов вы успешно заключаете сделки и договора. Хороший период для проведения официальных встреч, выяснения спорных вопросов. Везение сопутствует людям, связанным с искусством, торговлей драгоценностями.

Гороскоп для Львов

Период нервозности, рассеянности и раздражительности. Возможны столкновения из-за идей и мнений, трудности в общении, а также будет тяжело выразить свои интересы и взгляды. Для интеллектуального труда эти дни являются неблагоприятными. Кроме того, будут проблемы в контактах с близкими из-за отсутствия взаимопонимания. В вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете.

Гороскоп для Дев

В общении становитесь более свободными и непосредственными, а также ярко себя проявляете на неформальных собраниях, легко поддерживаете разговор с начальством на светские темы. В это время ваше мышление выходит за рамки привычного, зачастую появляются нестандартные идеи, могут неожиданно поменяться планы. Особенно продуктивно работаете в группе, коллектив отмечает вашу значимость и пользу для общего дела.

Гороскоп для Весов

Повышается уверенность в себе, увеличивается жизненная сила и трудоспособность. Общественная деятельность и выполнение служебных обязанностей приносит удовольствие, благодаря чему открываются новые перспективы. Вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты. Помощь и поддержка приходят сами собой.

Гороскоп для Скорпионов

Трудность в контактах и сумбурность происходящего мешают в деловой жизни. Ваши партнеры могут нарушать договоренности. При общении с начальством и официальными организациями возникают сложности. Вы можете испытать на себе клевету или критику. Неподходящее время для заключения сделок, подписания важных бумаг, работы с документами. Особенно это касается бухгалтерских отчетов и любой работы, требующей точности и скрупулезности выполнения.

Гороскоп для Стрельцов

Из-за чрезмерного оптимизма и чувствительности к успеху вы склоны преувеличивать свои возможности. Проявляете склонность к риску, демонстрации собственной силы. Вы сейчас можете легко вдохновить окружающих. Возрастает потребность в движении, спортивных занятиях, физической работе. Плохо переживаете всякие ограничения. Обостряется чувство справедливости, которое зарождает желание постоять за друзей, защитить их.

Гороскоп для Козерогов

Из-за определенных ограничений могут возникнуть препятствия в делах. Вы становитесь более сдержанными. В это время обостряется чувство чести, долга, ответственности, самодисциплины, внимание направлено на материальную сторону дела. Однако для банковских операций этот период не благоприятный. Обстоятельства сложатся так, что вам будет легко поддержать свой престиж, улучшить и сохранить репутацию.

Гороскоп для Водолеев

Вам хочется свободы, перемен, поэтому может появиться желание изменить привычное положение вещей. Как минимум, сделать перестановку в доме. Из-за интереса к чему-то необычному и новому плохо ладятся бытовые дела. В этот период возможны серьезные просчеты, которые негативно повлияют на карьеру. Хотя это хорошее время для научной работы, а новые идеи приносят результаты. В этот период полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности.

Гороскоп для Рыб

Зародится желание укрепить романтические отношения, а также доставить себе как можно больше удовольствия за счет других. Однако на подсознании вы не сможете руководить своими же чувствами. Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Хорошее время для общения с противоположным полом, помолвки, бракосочетания, приема гостей и семейных торжеств.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.