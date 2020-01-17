Когда святить воду на Крещение 2020

Крещение Господне православные отмечают 19 января. Одним из главных обрядов праздника является освящение воды.

Святить воду на Крещение начинают еще с вечера 18 января – Крещенский сочельник, а продолжают это делать и утром 19 января.

Делать это можно в церкви, в специальных прорубях, вырубленных в форме креста.

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Считается, что вода обладает святой силой до окончания празднования Крещения.

Однако в народе говорят, что любая вода, на которую в ночь на Крещение попал лунный свет, считается освященной самими Небесами. Для этого оставляли воду на подоконниках в ночь с 18 на 19 января.

Воду, которую освятили на Крещение нужно хранить весь год.

Поскольку купание в проруби является главной традицией праздника, то Факты ICTV подготовили список мест, где купаться в Киеве на Крещение 2020.