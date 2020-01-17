Продажи Samsung Galaxy A51 и A71 стартовали в Украине – цены и характеристики

В Украине начались продажи новых моделей смартфонов Samsung. Речь идет о Samsung Galaxy A51 и A71.

Модель Galaxy A51 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти можно будет приобрести по цене 9 499 гривен. Начиная с 23 января, в магазинах появятся модели с вдвое меньшим объемом памяти и, соответственно, по меньшей цене – 8 499 гривен.

Модель Galaxy А71 попадет на украинский рынок уже в феврале. Телефон с 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 11 999 гривен.

Читайте: Флагман OnePlus 7T Pro против Samsung Galaxy Note 10+ – результаты тестирования

Еще в 2019 году в Samsung объявили о мировой премьере первых смартфонов линейки Galaxy A – Galaxy A51 и Galaxy A71. Несмотря на нумерацию, эксперты считают модель A51 более удачной.

Недавно Факты ICTV рассказывали о появлении первых рендеров смартфона Samsung Galaxy S11e.

Источник: ITC

Фото: ITC