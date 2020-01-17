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Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на осень – дата

В компании CD Projekt опубликовали заявление, в котором говорится о переносе релиза игры Cyberpunk 2077 с 16 апреля на 15 сентября 2020 года.

Авторы уверяют, что новинка готова, но им хочется большего. Учитывая, что Cyberpunk 2077 – это огромный проект с масштабным городом и множеством историй, они хотят сделать все идеально.

Именно поэтому разработчики решили перенести релиз игры на несколько месяцев.

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Кроме того, также стало известно, что мультиплеерный проект по Cyberpunk 2077 тоже выйдет с опозданием. Старший вице-президент по развитию бизнеса Михал Новаковский отметил, что его премьеры в 2021 году можно не ждать.

Но он отметил, что это и есть тот самый таинственный AAA-проект, который разрабатывают параллельно Cyberpunk.

К слову, Cyberpunk 2077 – это видеоигра жанра action RPG в стиле киберпанк, которая разрабатывается польской студией CD Projekt RED для Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Ранее Факты ICTV писали, что маски Cyberpunk 2077 появились в Instagram.

Фото: Скриншот

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