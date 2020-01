В компании CD Projekt опубликовали заявление, в котором говорится о переносе релиза игры Cyberpunk 2077 с 16 апреля на 15 сентября 2020 года.

Авторы уверяют, что новинка готова, но им хочется большего. Учитывая, что Cyberpunk 2077 – это огромный проект с масштабным городом и множеством историй, они хотят сделать все идеально.

Именно поэтому разработчики решили перенести релиз игры на несколько месяцев.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020