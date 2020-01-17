В компании CD Projekt опубликовали заявление, в котором говорится о переносе релиза игры Cyberpunk 2077 с 16 апреля на 15 сентября 2020 года.

Авторы уверяют, что новинка готова, но им хочется большего. Учитывая, что Cyberpunk 2077 – это огромный проект с масштабным городом и множеством историй, они хотят сделать все идеально.

Именно поэтому разработчики решили перенести релиз игры на несколько месяцев.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

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Кроме того, также стало известно, что мультиплеерный проект по Cyberpunk 2077 тоже выйдет с опозданием. Старший вице-президент по развитию бизнеса Михал Новаковский отметил, что его премьеры в 2021 году можно не ждать.

Но он отметил, что это и есть тот самый таинственный AAA-проект, который разрабатывают параллельно Cyberpunk.

К слову, Cyberpunk 2077 – это видеоигра жанра action RPG в стиле киберпанк, которая разрабатывается польской студией CD Projekt RED для Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Ранее Факты ICTV писали, что маски Cyberpunk 2077 появились в Instagram.

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