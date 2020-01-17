Как не купить фальшивый билет на концерт – три совета

Билеты на концерт любимой группы иногда могут стоить довольно дорого.

Что делать и как уберечь себя от концертных мошенников – читайте в нашем материале.

Опасность первая – перепродажа билетов

Схема работает так: мошенник покупает один билет и через соцсети перепродает его сразу нескольким людям. Мол, еду из города, не получается пойти на концерт, потому продает дешевле, чем в кассах.

Люди на это ведутся. В результате, тот, кто пришел с этим билетом первый заходит, а остальные остаются ни с чем.

Именно с этой проблемой столкнулся шоумен Дядя Жора. Подруга его дочери наткнулась на такого мошенника.

– Деньги перебросили на карту, она сбросила скрин. Но, когда мы заходили на входе – то на контроле оказалось, что по этому билету уже кто-то прошел.

Дядя Жора советует не покупать билеты с рук и не выставлять его фото в соцсети к началу концерта, поскольку мошенник может скопировать штрих-код.

Опасность вторая – покупка не на официальных сайтах

Вам могут подсунуть фальшивый билет, когда покупаете с рук, а не в кассе или на официальных сайтах. Распечатать красивые бумажки сейчас не проблема.

Опасность третья – афиша

Вы идете на концерт конкретного исполнителя, а в результате он споет на нем максимум несколько песен. Чтобы не было испорченного вечера, внимательно читайте афишу и информацию на сайтах об этом мероприятии.

Там должно быть четко указано из чего состоит концерт и кто будет выступать.

– Когда есть какая приглашенная звезда, на афише это четко должно быть указано: звездный гость такой-то. А не заглавными буквами на передний план выделять бренд звезды, что это может быть ее отдельный концерт, а затем маленьким буквами дописать Детский фестиваль, или Встреча фанов, – рассказывает Дядя Жора.

Адвокат Виталий Собкович добавил, что у нас нет четкого регулирования концертной сферы.

– Беда в том, что концертная сфера недостаточно урегулирована украинским законодательством.

В случае, если на концерт вы попали, однако ваши ожидания совсем не совпали с реальностью – жалуйтесь организаторам.

– Если услуга оказана некачественно либо не в полном объеме – то по закону О защите прав потребителей один из вариантов предусматривает – это возможность пропорционального уменьшения цены, – отмечает адвокат.

Можно ли вернуть деньги за фальшивый билет?

Да, если у вас есть все доказательства. Обязательно сохраните билет, запомните где вы его приобрели, если это происходило онлайн – не удаляйте переписки, номера телефонов и номер карточки на которую присылали деньги.

– Мы должны иметь в оригинале этот билет, который у нас не приняли. Он будет основанием для проведения экспертизы на каком оборудовании он был напечатпн, – рассказывает адвокат Виталий Собкович.

Еще больше информации, как не попасть на мошенников – смотрите в видео.

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