Православные украинцы верят, что купание в проруби в день Крещения Господня избавляет от болезней на целый год.
Однако следует соблюдать несколько правил, чтобы погружение в ледяную воду принесло пользу, а не переохлаждение. Это касается, прежде всего, новичков, которые будут делать это впервые.
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10 советов, как правильно купаться на Крещение 2020
- Выбирайте для купания приспособленные места.
- Нельзя нырять в прорубь беременным женщинам и детям до 6 лет.
- Полный запрет на такие купания – для гипертоников и диабетиков.
- Лучше воздержаться от ныряния, если плохо себя чувствуете. Перед этим проверьте давление – оно должно быть в норме.
- Перед погружением, примерно за час, желательно поесть, но употреблять алкоголь – как до, так и после – запрещено. Спиртное дает мнимое ощущение тепла только в первые несколько минут после купания, когда под его влиянием сосуды расширяются.
- Для купания женщинам понадобится купальник, а мужчинам – плавки, махровое полотенце, халат, а также комплект сухой одежды. Подумайте также об удобной и не скользкой обуви – это могут быть специальные резиновые тапочки или толстые шерстяные носки.
- Заходить в воду надо быстро и находиться там желательно не более 20 секунд – во избежание переохлаждения.
- Погружайтесь в прорубь с головой, потому что резкий перепад температур между телом и головой может спровоцировать спазм сосудов.
- После купания нужно слегка растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
- Можно также пробежаться или выполнить простые физические упражнения, чтобы быстро согреть организм.
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