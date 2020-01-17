Православные украинцы верят, что купание в проруби в день Крещения Господня избавляет от болезней на целый год.

Однако следует соблюдать несколько правил, чтобы погружение в ледяную воду принесло пользу, а не переохлаждение. Это касается, прежде всего, новичков, которые будут делать это впервые.

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10 советов, как правильно купаться на Крещение 2020

Выбирайте для купания приспособленные места. Нельзя нырять в прорубь беременным женщинам и детям до 6 лет. Полный запрет на такие купания – для гипертоников и диабетиков. Лучше воздержаться от ныряния, если плохо себя чувствуете. Перед этим проверьте давление – оно должно быть в норме. Перед погружением, примерно за час, желательно поесть, но употреблять алкоголь – как до, так и после – запрещено. Спиртное дает мнимое ощущение тепла только в первые несколько минут после купания, когда под его влиянием сосуды расширяются. Для купания женщинам понадобится купальник, а мужчинам – плавки, махровое полотенце, халат, а также комплект сухой одежды. Подумайте также об удобной и не скользкой обуви – это могут быть специальные резиновые тапочки или толстые шерстяные носки. Заходить в воду надо быстро и находиться там желательно не более 20 секунд – во избежание переохлаждения. Погружайтесь в прорубь с головой, потому что резкий перепад температур между телом и головой может спровоцировать спазм сосудов. После купания нужно слегка растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Можно также пробежаться или выполнить простые физические упражнения, чтобы быстро согреть организм.

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