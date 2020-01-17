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Факты / Lifestyle

Как правильно купаться на Крещение – 10 советов

Православные украинцы верят, что купание в проруби в день Крещения Господня избавляет от болезней на целый год.

Однако следует соблюдать несколько правил, чтобы погружение в ледяную воду принесло пользу, а не переохлаждение. Это касается, прежде всего, новичков, которые будут делать это впервые.

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10 советов, как правильно купаться на Крещение 2020

  1. Выбирайте для купания приспособленные места.
  2. Нельзя нырять в прорубь беременным женщинам и детям до 6 лет.
  3. Полный запрет на такие купания – для гипертоников и диабетиков.
  4. Лучше воздержаться от ныряния, если плохо себя чувствуете. Перед этим проверьте давление – оно должно быть в норме.
  5. Перед погружением, примерно за час, желательно поесть, но употреблять алкоголь – как до, так и после – запрещено. Спиртное дает мнимое ощущение тепла только в первые несколько минут после купания, когда под его влиянием сосуды расширяются.
  6. Для купания женщинам понадобится купальник, а мужчинам – плавки, махровое полотенце, халат, а также комплект сухой одежды. Подумайте также об удобной и не скользкой обуви – это могут быть специальные резиновые тапочки или толстые шерстяные носки.
  7. Заходить в воду надо быстро и находиться там желательно не более 20 секунд – во избежание переохлаждения.
  8. Погружайтесь в прорубь с головой, потому что резкий перепад температур между телом и головой может спровоцировать спазм сосудов.
  9. После купания нужно слегка растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
  10. Можно также пробежаться или выполнить простые физические упражнения, чтобы быстро согреть организм.
Купання на Водохреща

Фото: Yaroslav Veretin | Dreamstime.com

Ранее Факты ICTV рассказывали, где купаться в Киеве на Крещение 2020, и давали список водоемов.

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