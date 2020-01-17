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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 17 января

17 января – День Зосимы и Феоктиста. Считалось, что в этот день нечистая сила оставляет мир людей и напоследок пытается как можно больше навредить. Большинство обрядов 17 января связаны с изгнанием нечистой силы.

Также сегодня отмечается День детских изобретений.

17 января католики празднуют День аббата святого Антонио. Этот день особенно красочно и широко празднуют в южной и центральной Италии.

Именины 17 января отмечают Александр, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Михаил, Николай, Анфиса и Мария.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Народные приметы на 17 января:

  • Облака висят низко – скоро будет метель.
  • Звездное небо без облаков – к солнцу и морозу.
  • Если на деревьях лежит много снега, то у пчеловодов будет успешный год.
  • Если небо в этот день будет безоблачным, то сильные морозы будут стоять еще долго.

Что нельзя делать 17 января:

  • Отправляться в дальнее путешествие и брать с собой маленьких детей.

Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе. В этом месяце украинцы будут отдыхать два дополнительных дня благодаря государственным праздникам.

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