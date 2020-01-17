Крещение Господне будут отмечать 19 января так, как согласно истории праздника в этот день крестился Иисус в реке Иордан.
Приметы на Крещение
- Во время купания в прорубе нужно смотреть на восток. Согласно примете, если смотреть на запад якобы можно заключить сделку дьявола.
- На Крещение вся вода считается целебной. Даже если оставить ее на подоконнике в ночь с 18 на 19 января, то вода будет крещенной.
- Если человек примет крещение в этот день, то будет счастлив всю жизнь.
- Сны в крещенскую ночь – вещие.
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Запреты на Крещение
- Запрещено употреблять спиртное.
- Запрещено вязать, шить, убирать и работать.
- Нельзя стирать, ведь так вы можете осквернить воду, которая становится целебной в этот день.
- Запрещено окунаться в воду без исповеди и причастия. Также купать нужно только с чистыми помыслами.
- Нельзя загружать себя плохими мыслями, сквернословить и кричать.
- Также нельзя плакать в этот день. Согласно примете, тогда плакать будешь весь год.
К слову, православные украинцы верят, что купание в проруби в день Крещения Господня избавляет от болезней на целый год. Факты ICTV писали о 10 советах, как купаться на Крещение.