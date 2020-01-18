18 января, перед Крещением, украинцы празднуют Голодную кутью или второй Сочельник.

Традиционное ритуальное блюдо новогодне-рождественского цикла готовится трижды: в Сочельник – Богатая кутья, перед старым Новым годом – Щедрая кутья и в канун Крещения – Голодная кутья.

В этот день, как и на Крещение, святят воду. Идя в церковь за святой водой, люди украшают посуду бессмертником или сухими васильками – чтобы Бог миловал от злой напасти.

Весь день верующие ничего не едят, а садятся ужинать, выпив освященной вечером воды, которая считается святее, чем на Крещение. На ужин подаются постные блюда: жареная рыба, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутья и узвар.

Читайте: Как правильно купаться на Крещение – 10 советов

После ужина дети прогоняют кутью. Выбегают из дома и палками бьют в угол, приговаривая:

Тікай, кутя, із покуття,

а узвар – іди на базар,

Паляниці, лишайтеся на полиці,

а дідух – на теплий дух,

Щоб покинути кожух!

Затем, как стемнеет, выносят из дома дидух и сжигают. Это символическое сожжение зимы, чтобы привлечь весну.

Когда все перегорит, девушки берут пепел с дидуха и несут на огород – чтобы огурцы уродились.

В некоторых регионах в этот день хозяйка или старшая дочь берет после ужина в миску несколько ложек муки и на освященной воде замешивает жидкое тесто. Этим тестом рисовали кресты на всех четырех стенах дома, в сенях, амбаре, конюшне и в других хозяйственных постройках – от нечистой силы.

Был и такой обычай: когда принесут из церкви святой воды, хозяин делает из сухих васильков кропило и кропит сначала все в доме, а потом все хозяйственные строения. За хозяином-отцом ходит кто-то из детей и носит на тарелке пирог, а в руке – кусочек мела. Какое место отец покропит водой, на том месте сын рисует мелом крест. В доме кресты пишутся на дверях, окнах, на столе, сундуках, на посуде – везде. Святой водой обрызгивается и земледельческое орудие, а также скот, кроме свиней и кур.

После этого вся семья садится за стол, разделяет пирог и съедает его, приговаривая:

Дай Боже, всего доброго нам и детям нашим.

Кутью, которая осталась после ужина, выносят курам – чтобы хорошо плодились.

В этот день нельзя звать кур громко, потому что если услышит злая ​​соседка и скажет: Твои куры, мои яйца – куры не будут нестись.

Девушки в этот вечер гадают: собирают со стола ложки после ужина и идут на порог барабанить:

Где собака забрешет, туда замуж пойду!

Также выполняются все те же обряды, что и на Богатую кутью – зовут мороз, черные бури, серого волка – но все это уже не так торжественно, как в Сочельник.

Когда кутью прогонят, отец прижигает детям чубы – Чтобы волка не боялись!

Народные приметы на Голодную кутью:

Небо ясное – к засушливому лету и большому приплоду скота.

Если мрачное и не видно звезд – летом ожидается богатый урожай грибов.

Сильный ветер и метели на Крещенский Сочельник – лето будет холодным с длительными дождями.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где купаться в Киеве на Крещение 2020, и давали список водоемов.