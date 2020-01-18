Купаются в проруби на Крещение после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января. Кроме того, искупаться в ледяной воде также можно утром или днем 19 января. Но в этот праздник самым важным является не купание в проруби, а осознание того, что в этот день на реке Иордан был крещен Иисус Христос.

Именно поэтому вечером 18 января и утром 19 января важно посетить службу в храме, исповедоваться, причаститься и взять святой воды. Считается, что вода, которая набирается на Крещение, – панацея от различных недугов. Хранить ее можно в течение года и даже больше.

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Проруби, в которых купаются на Крещение, освящаются. Традиционно в воду погружаются с головой 3 раза, при этом произносят: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Кроме того, купаться принято в рубашках, а не купальниках, чтобы не обнажаться напоказ.

Что еще нужно делать на Крещение, а что строго запрещено – можно прочитать в нашем материале.