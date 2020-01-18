Татьянин день – это религиозный и народный праздник, когда поздравляют с днем рождения всех Татьян. Его ежегодно отмечают 25 января.

Лучшие идеи, что подарить на День Татьяны, подготовили Факты ICTV.

Красный кошелек или шарф

Астрологи советуют выбирать аксессуары именно красного цвета, поскольку он приносит удачу Татьянам. Такой подарок будет не только красивым, но и практичным.

К слову, не забудьте положить в кошелек деньги, чтобы он не пустовал.

Термочашка

Этот подарок будет хорошей идеей как поздравления с Днем Татьяны. Во многих термочашках есть возможность изменить дизайн, установив распечатанное изображение под прозрачное покрытие.

Владелец такого подарка сможет даже сам фантазировать и менять дизайн термокружки чуть ли не ежедневно, подставляя туда рисунки по собственному желанию.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Ювелирные украшения

Камнем-талисманом для Татьян является рубин. Поэтому можно спокойно дарить рубиновые серьги, кольцо, цепочку с подвеской.

Если вы рассчитываете на небольшой бюджет, то можно выбрать, к примеру, браслет. Но в его составе должны быть обязательно красные или коричневые элементы – камешки или даже лента.

Будильник

Если вы хотите подойти к выбору подарка с юмором, то человеку, который постоянно опаздывает, можно дарить будильник, как намек на это. Ограничиваться банальными вариантами не стоит.

Вы можете приобрести будильник, который будет выключаться только после нажатия правильной комбинации клавиш.

Качественный блокнот

Этот подарок особенно полезен для всех, кто хочет правильно организовывать свое время. Можно проявить креативность и подарить блокнот ручной сборки или с деревянной обложкой.

Ароматическая свеча

Поскольку Татьянин день празднуют 25 января и впереди еще целый месяц зимы, ароматическая свеча может быть хорошим подарком, чтобы сделать зимние вечера атмосферными.

Об истории празднования Татьяниного дня вы можете подробно прочитать в нашем материале.