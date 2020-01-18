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Погода в Украине на 18 января (КАРТА)

В западных и северных областях Украину 18 января синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура днем 0…4, ночью -2…-5.

В центральных регионах страны ожидается теплая погода днем 1…4, однако ночью стоит ждать мороз до -3.

Читайте: Тепло и солнечно: погода в Украине на неделю (КАРТА)

На юге также будет облачно с прояснениями. Температура днем 2…4, ночью -1…-3.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Крещение 2020.

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