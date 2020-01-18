На Крещение 2020 христиане отмечают крещение Иисуса, который искупался в освященной воде. Даже несмотря на сильные морозы.

В этот праздник верующие собираются на утренние церковные службы, ныряют в проруби, и поздравляют друг друга с крещением сына Божьего.

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Факты ICTV также собрали лучшие поздравления, которые понравятся тем, кто отмечает этот светлый праздник.

В Крещение Господне

Водицею святой

Печали и невзгоды

С души и сердца смой!

В Крещение Господне

Хочу я пожелать

Тебе любви, здоровья.

Пусть Божья благодать

Во всем тебе поможет,

Направит, защитит,

Пусть веру приумножит,

Надежду укрепит!

***

Жить счастливо и свободно,

Честно, искренне желаю

И с Крещением Господним

Вас сердечно поздравляю!

Пусть здоровье не подводит,

Чтоб на все хватало сил,

На душе было спокойно…

И Господь чтоб вас хранил!

***

С Крещением Господним поздравляю!

Пусть греет сверху веры чистый свет.

Любви огромной, искренней желаю

И жить еще как можно больше лет.

Пусть будут везде ангелы с тобою,

Пусть берегут от горестей, беды.

Желаю лишь душевного покоя…

Да и всего того, что хочешь ты.

***

Пускай в Господнее Крещение

Будут сердца ваши чисты!

Пошлет всем Бог благословение,

Исполнит добрые мечты!

Пускай душа поет от счастья,

А сердце верит в чудеса.

Пусть все проблемы и ненастья

От вас отводят небеса!

***

Поздравим всех, кто верит!

Откроем свету двери.

Запомните, крещение —

Души вашей прощение.

Раз день Богоявления,

А Духа восхваления,

В водичку окунитесь,

Очиститесь, креститесь.

Ко всем с добром идите,

Родных своих любите,

Удачу берегите!

***

В Крещенские морозы

Святая пусть вода

С души все смоет слезы

И беды навсегда.

С Крещением Господним!

Пусть Божья благодать

На вас сойдет сегодня,

Чтоб светом озарять.

***

Хочу я в день Крещения

Здоровья пожелать,

А так же Вам терпения,

И реже уставать.

Чтоб рядом с Вами близкие,

Чтоб не было беды,

Чтобы сбылось, что хочется,

О чем мечтали Вы.

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