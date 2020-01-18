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Факты / Lifestyle

Поздравления с Крещением Господним 2020

На Крещение 2020 христиане отмечают крещение Иисуса, который искупался в освященной воде. Даже несмотря на сильные морозы.

В этот праздник верующие собираются на утренние церковные службы, ныряют в проруби, и поздравляют друг друга с крещением сына Божьего.

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Факты ICTV также собрали лучшие поздравления, которые понравятся тем, кто отмечает этот светлый праздник.

В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
В Крещение Господне
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всем тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!

***

Жить счастливо и свободно,
Честно, искренне желаю
И с Крещением Господним
Вас сердечно поздравляю!

Пусть здоровье не подводит,
Чтоб на все хватало сил,
На душе было спокойно…
И Господь чтоб вас хранил!

***

С Крещением Господним поздравляю!
Пусть греет сверху веры чистый свет.
Любви огромной, искренней желаю
И жить еще как можно больше лет.

Пусть будут везде ангелы с тобою,
Пусть берегут от горестей, беды.
Желаю лишь душевного покоя…
Да и всего того, что хочешь ты.

***

Пускай в Господнее Крещение
Будут сердца ваши чисты!
Пошлет всем Бог благословение,
Исполнит добрые мечты!

Пускай душа поет от счастья,
А сердце верит в чудеса.
Пусть все проблемы и ненастья
От вас отводят небеса!

***

Поздравим всех, кто верит!
Откроем свету двери.
Запомните, крещение —
Души вашей прощение.
Раз день Богоявления,
А Духа восхваления,
В водичку окунитесь,
Очиститесь, креститесь.
Ко всем с добром идите,
Родных своих любите,
Удачу берегите!

***

В Крещенские морозы
Святая пусть вода
С души все смоет слезы
И беды навсегда.

С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.

***

Хочу я в день Крещения
Здоровья пожелать,
А так же Вам терпения,
И реже уставать.

Чтоб рядом с Вами близкие,
Чтоб не было беды,
Чтобы сбылось, что хочется,
О чем мечтали Вы.

Факты ICTV также писали о местах Киева, в которых можно искупаться на Крещение 2020.

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