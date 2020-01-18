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Факты / Lifestyle

Что нельзя делать на Крещение 2020

Крещение 2020 приходится на воскресенье, 19 января. Это последний праздник рождественского цикла.

Что нельзя делать на церковный праздник Крещение 2020 – читайте в нашем материале.

В день перед Крещением нельзя употреблять пищу до восхода первой вечерней звезды.

Также на ужин нельзя готовить мясные блюда, пить алкоголь и ставить на стол четное количество блюд.

Запреты на Крещение:

  • Нельзя нырять в прорубь на Крещение до исповеди и причастия.
  • Нельзя заниматься тяжелой работой, убирать и стирать, чтобы не осквернить воду.
  • Нельзя заниматься рукоделием.
Читайте: Приметы на Крещение 2020: что нужно делать и запреты Как правильно купаться на Крещение - 10 советов Где купаться в Киеве на Крещение 2020 (КАРТА, СПИСОК)
  • Нельзя плакать и ругаться. Тот, кто проливает слезы на Крещение, будет несчастным весь год.
  • Нельзя одалживать деньги.
  • Нельзя гадать. Можно накликать несчастье и плохую судьбу.

Последний день святочных гаданий приходится на 18 января.

Ранее Факты ICTV писали, что нужно знать о купании на Крещение 2020, которым заканчиваются рождественские святки.

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