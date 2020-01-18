Что нельзя делать на Крещение 2020

Крещение 2020 приходится на воскресенье, 19 января. Это последний праздник рождественского цикла.
Что нельзя делать на церковный праздник Крещение 2020 – читайте в нашем материале.
В день перед Крещением нельзя употреблять пищу до восхода первой вечерней звезды.
Также на ужин нельзя готовить мясные блюда, пить алкоголь и ставить на стол четное количество блюд.
Запреты на Крещение:
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Где купаться в Киеве на Крещение 2020 (КАРТА, СПИСОК)
- Нельзя нырять в прорубь на Крещение до исповеди и причастия.
- Нельзя заниматься тяжелой работой, убирать и стирать, чтобы не осквернить воду.
- Нельзя заниматься рукоделием.
- Нельзя плакать и ругаться. Тот, кто проливает слезы на Крещение, будет несчастным весь год.
- Нельзя одалживать деньги.
- Нельзя гадать. Можно накликать несчастье и плохую судьбу.
Последний день святочных гаданий приходится на 18 января.
Ранее Факты ICTV писали, что нужно знать о купании на Крещение 2020, которым заканчиваются рождественские святки.
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