Что нельзя делать на Крещение 2020

Крещение 2020 приходится на воскресенье, 19 января. Это последний праздник рождественского цикла.

Что нельзя делать на церковный праздник Крещение 2020 – читайте в нашем материале.

В день перед Крещением нельзя употреблять пищу до восхода первой вечерней звезды.

Также на ужин нельзя готовить мясные блюда, пить алкоголь и ставить на стол четное количество блюд.

Запреты на Крещение:

Нельзя нырять в прорубь на Крещение до исповеди и причастия.

Нельзя заниматься тяжелой работой, убирать и стирать, чтобы не осквернить воду.

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя плакать и ругаться. Тот, кто проливает слезы на Крещение, будет несчастным весь год.

Нельзя одалживать деньги.

Нельзя гадать. Можно накликать несчастье и плохую судьбу.

Последний день святочных гаданий приходится на 18 января.

Ранее Факты ICTV писали, что нужно знать о купании на Крещение 2020, которым заканчиваются рождественские святки.