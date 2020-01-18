СМС-поздравления с Крещением 2020

СМС поздравления с Крещением пригодятся верующим, чтобы поздравить своих друзей и родственников с большим праздником.

Крещение 2020 является христианским праздник, который установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. На момент крещения ему было 30 лет.

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Традиционно в этот день верующие купаются в водоемах, где предварительно оборудуется специальное место для входа в воду. Для этого во льду делают большой крест. В этом году снега нет и крещенских морозов тоже, поэтому заходить в воду можно просто с берега.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Крещением.

Смоет прегрешения без следа

Чистая крещенская вода.

С праздником добра и очищения —

Светлого Господнего Крещения.

***

На Крещение Господне

Хочется вам пожелать,

Чтоб водица всколыхнулась

И смогла вам силы дать.

Пусть молитва ваша к Богу

Превратится в благодать

Свет божественный дорогу

Впредь пусть станет освещать.

***

С Крещением я поздравляю.

Желаю счастья, бед не знать.

А чтоб здоровье крепким было,

Пора и в прорубь понырять!

Добра — тебе, достатка — дому,

Пусть в жизни правит благодать.

Не знать вам ни проблем, ни горя

И всё плохое забывать!

***

Пусть крещенские морозы

Унесут беду и слезы

И добавят в жизнь веселья,

Счастья, радости, везенья!

Будьте к празднику готовы —

Очень веселы, здоровы,

Чтобы в проруби купаться

И здоровеньким остаться!

***

С Крещением Господним

Сердечно поздравляю.

Поступков благородных,

Всех благ в семье желаю.

Пускай вода святая

Смывает все плохое,

Чтоб ярче жизнь сияла

Добром, теплом, любовью.

***

Поздравляю вас с Крещением!

Пусть пошлёт благословение

Господь всевышний вам навек

И защитит от разных бед.

Пусть добро приходит чаще,

Живётся в мире, естся слаще.

Здоровье крепкое пусть будет,

И счастье вас собой балует.

Напомним, купание в проруби является главной традицией праздника. В связи с этим Факты ICTV подготовили список мест, где купаться в Киеве на Крещение 2020.