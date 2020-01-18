СМС-поздравления с Крещением 2020

СМС поздравления с Крещением пригодятся верующим, чтобы поздравить своих друзей и родственников с большим праздником.
Крещение 2020 является христианским праздник, который установлен в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. На момент крещения ему было 30 лет.
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Традиционно в этот день верующие купаются в водоемах, где предварительно оборудуется специальное место для входа в воду. Для этого во льду делают большой крест. В этом году снега нет и крещенских морозов тоже, поэтому заходить в воду можно просто с берега.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Крещением.
Смоет прегрешения без следа
Чистая крещенская вода.
С праздником добра и очищения —
Светлого Господнего Крещения.
***
На Крещение Господне
Хочется вам пожелать,
Чтоб водица всколыхнулась
И смогла вам силы дать.
Пусть молитва ваша к Богу
Превратится в благодать
Свет божественный дорогу
Впредь пусть станет освещать.
***
С Крещением я поздравляю.
Желаю счастья, бед не знать.
А чтоб здоровье крепким было,
Пора и в прорубь понырять!
Добра — тебе, достатка — дому,
Пусть в жизни правит благодать.
Не знать вам ни проблем, ни горя
И всё плохое забывать!
***
Пусть крещенские морозы
Унесут беду и слезы
И добавят в жизнь веселья,
Счастья, радости, везенья!
Будьте к празднику готовы —
Очень веселы, здоровы,
Чтобы в проруби купаться
И здоровеньким остаться!
***
С Крещением Господним
Сердечно поздравляю.
Поступков благородных,
Всех благ в семье желаю.
Пускай вода святая
Смывает все плохое,
Чтоб ярче жизнь сияла
Добром, теплом, любовью.
***
Поздравляю вас с Крещением!
Пусть пошлёт благословение
Господь всевышний вам навек
И защитит от разных бед.
Пусть добро приходит чаще,
Живётся в мире, естся слаще.
Здоровье крепкое пусть будет,
И счастье вас собой балует.
Напомним, купание в проруби является главной традицией праздника. В связи с этим Факты ICTV подготовили список мест, где купаться в Киеве на Крещение 2020.