Крещенский сочельник 2020: приметы и запреты праздника

Крещенский сочельник отмечается ежегодно 18 января, за день до Крещения.

Праздник также называется Голодная кутья, поэтому сегодня верующие придерживаются строгого поста. В этот период прекращались застолья, которые длились с Нового года и люди начинали готовиться к посту.

Читайте: Как правильно купаться на Крещение – 10 советов

18 января девушки умывались снегом, чтобы сделать кожу белой и красивой. Раньше верили, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни, поэтому талую воду долго хранили.

Факты ICTV собрали приметы и запреты на Крещенский сочельник 2020.

Приметы на Крещенский сочельник:

– Полный месяц – к разливу рек весной.

– Если выпал снег – год будет урожайным.

– Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.

– Какая погода в этот день – такая будет и на Масленицу.

– Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.

Запреты на Крещенский сочельник:

– Убирать в доме, стирать белье, ругаться и обижаться.

– Думать о плохом.

– Брать и давать деньги в долг.

Напомним, Крещенский сочельник называется также Голодная кутья. Факты ICTV писали о традициях, обрядах и приметах праздника.