Крещенский сочельник 2020: приметы и запреты праздника

Крещенский сочельник отмечается ежегодно 18 января, за день до Крещения.
Праздник также называется Голодная кутья, поэтому сегодня верующие придерживаются строгого поста. В этот период прекращались застолья, которые длились с Нового года и люди начинали готовиться к посту.
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18 января девушки умывались снегом, чтобы сделать кожу белой и красивой. Раньше верили, что снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни, поэтому талую воду долго хранили.
Факты ICTV собрали приметы и запреты на Крещенский сочельник 2020.
Приметы на Крещенский сочельник:
– Полный месяц – к разливу рек весной.
– Если выпал снег – год будет урожайным.
– Если на деревьях много снега – будет богатый урожай плодов и меда.
– Какая погода в этот день – такая будет и на Масленицу.
– Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым, с большим количеством гроз.
Запреты на Крещенский сочельник:
– Убирать в доме, стирать белье, ругаться и обижаться.
– Думать о плохом.
– Брать и давать деньги в долг.
Напомним, Крещенский сочельник называется также Голодная кутья. Факты ICTV писали о традициях, обрядах и приметах праздника.