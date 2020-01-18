18 января – Крещенский сочельник, или Голодная кутья. В этот день все гулянья должны быть прекращены, ведь приближался очередной пост.

Именины 18 января отмечают Григорий, Роман, Аполлинарий, Феона, Полина, Михаил, Фома.

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Народные приметы на 18 января:

Если на Голодную кутью идет снег идет – жди хорошего урожая зерновых культур.

Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым.

Если на деревьях мало снега, то и ягод совсем не будет.

Полнолуние в этот день предвещает разлив рек весной.

Что нельзя делать 18 января:

Нельзя ругаться.

Нельзя нарушать пост и пить алкоголь.

Нельзя, чтобы на столе было четное количество блюд.

Когда набираете святую воду, нельзя думать о плохом.

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