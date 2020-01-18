PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 18 января

18 января – Крещенский сочельник, или Голодная кутья. В этот день все гулянья должны быть прекращены, ведь приближался очередной пост.

Именины 18 января отмечают Григорий, Роман, Аполлинарий, Феона, Полина, Михаил, Фома.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Народные приметы на 18 января:

  • Если на Голодную кутью идет снег идет – жди хорошего урожая зерновых культур.
  • Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым.
  • Если на деревьях мало снега, то и ягод совсем не будет.
  • Полнолуние в этот день предвещает разлив рек весной.

Что нельзя делать 18 января:

  • Нельзя ругаться.
  • Нельзя нарушать пост и пить алкоголь.
  • Нельзя, чтобы на столе было четное количество блюд.
  • Когда набираете святую воду, нельзя думать о плохом.

Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе. В этом месяце украинцы будут отдыхать два дополнительных дня благодаря государственным праздникам.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка