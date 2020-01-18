18 января – Крещенский сочельник, или Голодная кутья. В этот день все гулянья должны быть прекращены, ведь приближался очередной пост.
Именины 18 января отмечают Григорий, Роман, Аполлинарий, Феона, Полина, Михаил, Фома.
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Народные приметы на 18 января:
- Если на Голодную кутью идет снег идет – жди хорошего урожая зерновых культур.
- Если дует сильный южный ветер, то лето будет дождливым.
- Если на деревьях мало снега, то и ягод совсем не будет.
- Полнолуние в этот день предвещает разлив рек весной.
Что нельзя делать 18 января:
- Нельзя ругаться.
- Нельзя нарушать пост и пить алкоголь.
- Нельзя, чтобы на столе было четное количество блюд.
- Когда набираете святую воду, нельзя думать о плохом.
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