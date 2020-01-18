Крещение Господне будут отмечать 19 января так, как согласно истории праздника в этот день крестился Иисус в реке Иордан.

Приметы на Крещение

Во время купания в прорубе нужно смотреть на восток. Согласно примете, если смотреть на запад якобы можно заключить сделку дьявола.

На Крещение вся вода считается целебной. Даже если оставить ее на подоконнике в ночь с 18 на 19 января, то вода будет крещенной.

Если человек примет крещение в этот день, то будет счастлив всю жизнь.

Сны в крещенскую ночь – вещие.

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Запреты на Крещение

Запрещено употреблять спиртное.

Запрещено вязать, шить, убирать и работать.

Нельзя стирать, ведь так вы можете осквернить воду, которая становится целебной в этот день.

Запрещено окунаться в воду без исповеди и причастия. Также купать нужно только с чистыми помыслами.

Нельзя загружать себя плохими мыслями, сквернословить и кричать.

Также нельзя плакать в этот день. Согласно примете, тогда плакать будешь весь год.

К слову, православные украинцы верят, что купание в проруби в день Крещения Господня избавляет от болезней на целый год. Факты ICTV писали о 10 советах, как купаться на Крещение.