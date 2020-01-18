В штате Северная Каролина (США) на свет появился желто-зеленый щенок.

Мама малыша – белая немецкая овчарка. Среди восьми ее щенков только у одного из них шерсть такого необычного цвета. Остальные – белые и черные.

– Мы почти сразу решили, что назовем его Халком, в честь супергероя из комиксов Marvel. Через пару дней наш удивительный питомец начал светлеть и сейчас превратился в овчаренка лимонного оттенка, – рассказывает его хозяйка Шана Стамей.

Читайте: Собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины

По ее словам, Халк больше ничем не отличается от других щенков – у него хороший аппетит и высокая активность.

Но она все же решила обратиться к ветеринару. Он успокоил женщину.

По его словам, щенок пожелтел из-за большого количества желчи в кишечнике эмбриона, которая вышла наружу, когда он еще был в утробе матери.

Со временем ее концентрация будет понижаться и Халк станет белым, как его мама.

Напомним, в США собака “похитила” авто и полчаса дрифтила около дома.

Источник: News4JAX

Видео: News4JAX