Масленица 2020 – когда празднуют в Украине

Начало Масленицы 2020 приходится на понедельник 24 февраля, а заканчиваются празднования 1 марта. Это древний славянский праздник, который посвящен концу зимы и весеннему пробуждению природы.
Ежегодно ее празднуют в разное время. Дата Масленицы зависит от Пасхи, которую в этом году будут праздновать 19 апреля.
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Главная традиция Масленицы – выпекание блинов, символизирующих солнце. Кроме того, пекут оладьи, пироги, сырники, пончики и булочки.
Еще одним обязательным атрибутом праздника является чучело. Считается, что сжигая его в последний день праздничной недели, люди прогоняют зиму.
Поскольку Масленицу празднуют неделю, то каждый день имеет свое название:
- понедельник – встреча;
- вторник – заигрывание;
- среда – лакомка;
- четверг – разгуляй;
- пятница – тещины вечерки;
- суббота – золовкины посиделки;
- воскресенье – Большое Прощеное воскресенье.
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