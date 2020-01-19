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Факты / Lifestyle

Поздравления в картинках с Крещением 2020

Поздравление с Крещением в открытках – это хороший способ сделать что-то приятное для близких людей. Кроме того, это еще и очень удобно, если у вас нет возможности поздравить родных или друзей лично.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Крещением в картинках.

Читайте: Как гадать на Крещение 2020: пять способов

Привітання в картинках з Водохрещам 2020

Привітання в картинках з Водохрещам 2020

Привітання в картинках з Водохрещам 2020

Привітання в картинках з Водохрещам 2020

Привітання в картинках з Водохрещам 2020

К слову, окунание в прорубь уже давно стало неотъемлемой частью празднования Крещения Господня.

Для того, чтобы купание в ледяной воде прошло максимально полезно и безопасно, особенно у тех, кто в этом году впервые решился на подобное, несколько главных правил и типичных ошибок.

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