Крещение Господне христиане восточного обряда отмечают 19 января. Он был установлен в память о крещении Иисуса Христа.
Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос пришел из Назарета к реке Иордан, где наравне с остальными людьми принял крещение от Иоанна Крестителя.
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Одной из главных традиций Крещения Господнего – это купание в ледяной воде для очищения души и тела.
Также не обделите вниманием на праздник своих близких и поздравьте с Крещением. Для этого Факты ICTV создали яркие открытки и лучшие варианты поздравлений.
Поздравление с Крещением
Открытка с Крещением
Поздравление в картинке с Крещением
Крещение 2020 – поздравление в открытке
Поздравление с Крещением в картинках
Поскольку купание в проруби является главной традицией праздника, то Факты ICTV подготовили список мест, где купаться в Киеве на Крещение 2020.