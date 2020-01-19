Крещение Господне христиане восточного обряда отмечают 19 января. Он был установлен в память о крещении Иисуса Христа.

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос пришел из Назарета к реке Иордан, где наравне с остальными людьми принял крещение от Иоанна Крестителя.

Читайте: Что нельзя делать на Крещение 2020

Одной из главных традиций Крещения Господнего – это купание в ледяной воде для очищения души и тела.

Также не обделите вниманием на праздник своих близких и поздравьте с Крещением. Для этого Факты ICTV создали яркие открытки и лучшие варианты поздравлений.

Поздравление с Крещением

Открытка с Крещением

Поздравление в картинке с Крещением

Крещение 2020 – поздравление в открытке

Поздравление с Крещением в картинках

Поскольку купание в проруби является главной традицией праздника, то Факты ICTV подготовили список мест, где купаться в Киеве на Крещение 2020.