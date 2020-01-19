Православная церковь Украины поздравила украинцев с праздником Иордана (Крещения).

– Сегодня мы отмечаем важное для человечества событие – Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Таинственно освятив водное естество через погружение в Иордан, Господь открыл нам путь ко второму рождению – от воды и Духа, которым является Таинство Крещения, вводящий нас в единение Святой Церкви. Спаситель принял крещение не ради Себя, ибо безгрешный, а ради нас, чтобы мы могли освободиться от пут греха и смерти, – говорится в сообщении.

Читайте: Где купаться в Киеве на Крещение 2020 (КАРТА, СПИСОК)

В ПЦУ также отметили, что праздник называется Богоявлением, потому что на Иордане воплощенный Сын Божий явил себя открыто людям, а также произошло откровение всех троих человек Пресвятой Троицы: Сын сошел в летние воды, Отец голосом показал о нем, а Дух Святой сошел с небес в виде голубя.

– Праздник Крещения Господня напоминает каждому, что мы должны сознательно каяться в своих грехах, бороться с искушениями и распознавать зло – и не давать ему стать препятствием единение с Богом. Пусть в этом поможет всем нам Господь. С праздником!

Ранее Факты ICTV писали, зачем нужна святая вода и как ее использовать.