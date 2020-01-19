Крещение – один из главных христианских праздников. В этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан. Сам обычай праздновать Крещение Господне появился примерно во II веке.
О нем вскользь упоминает богослов Климент Александрийский. Позже, в IV веке, Афанасий Великий скажет о празднике уже более конкретно:
– Кто не примет водного омовения в день Крещения Господня, тот отлучен от святых тайн на 40 дней. Тех, кто не только избегает воды, но и вообще отказывается вспоминать Крещение, Афанасий называет еретиками, отрицающими Церковь.
Традиции на Крещение
Подготовка к Крещению начинается с вечера накануне, на который приходился второй святой ужин – так называемая голодная кутья. В отличие от 6 января не обязательно было готовить все 12 постных блюд. На ужин подают жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью и узвар. А вот 19 января уже устраивается пышный стол с различными вкусностями.
Украинцы верили, что в полночь перед Крещением вода в реках волнуется. Некоторые посреди ночи шли посмотреть на это явление. А еще лучше было набрать этой воды и спрятать за образами на случай ранения или тяжелой болезни.
В православной традиции считается, что вода приобретает целебные свойства. Ее освящают в храмах и на водоемах, где делают проруби для купания. Такие проруби называют иордани – по названию реки, где принял крещение Христос.
Святую воду давали выпить каждому члену семьи натощак.
Девушки наливали воду в миску, бросали туда ожерелье или гроздь калины и умывались – чтобы быть красивыми. Воду давали и скотине, чтобы болезней не боялась.
Этой водой также освящали дом. Брали несколько стеблей с дидуха и окропляли все комнаты, чтобы несчастья обходили стороной. Между тем, один из членов семьи рисовал мелом кресты на дверях и окнах.
Существовали и предрассудки. Говорят, что в момент, когда священник погружает крест в воду, все черти выпрыгивают из реки и остаются на земле до тех пор, пока кто-то не придет на реку стирать белье. Поэтому женщины старались не делать этого хотя бы неделю, чтобы черти сильно замерзли.
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Запреты на Крещение
А эти два дня очень важно придерживаться определенных правил:
- можно нырять в прорубь, если позволяет здоровье;
- нельзя ссориться, ругаться, уходить из дома в гневе;
- также запрещено жаловаться, сплетничать и клеветать;
- категорически запрещено убирать, стирать, вязать и шить; любую работу в эти дни лучше прекратить;
- после Крещения нельзя гадать, потому что перегадаешь судьбу в худшую сторону.
Приметы на Крещение
- Если в этот день идет снег – будет богатый урожай.
- Ясная погода – на засушливое лето.
- Пасмурно – на урожай.
- Если ветер дует с юга – лето будет грозовым.
- За погодой 19 января судили о том, какая погода ожидает в декабре.
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