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Крещение 2020: что за праздник

Крещение – один из главных христианских праздников. В этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан. Сам обычай праздновать Крещение Господне появился примерно во II веке.

О нем вскользь упоминает богослов Климент Александрийский. Позже, в IV веке, Афанасий Великий скажет о празднике уже более конкретно:

– Кто не примет водного омовения в день Крещения Господня, тот отлучен от святых тайн на 40 дней. Тех, кто не только избегает воды, но и вообще отказывается вспоминать Крещение, Афанасий называет еретиками, отрицающими Церковь.

 

Традиции на Крещение

Подготовка к Крещению начинается с вечера накануне, на который приходился второй святой ужин – так называемая голодная кутья. В отличие от 6 января не обязательно было готовить все 12 постных блюд. На ужин подают жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью и узвар. А вот 19 января уже устраивается пышный стол с различными вкусностями.

Украинцы верили, что в полночь перед Крещением вода в реках волнуется. Некоторые посреди ночи шли посмотреть на это явление. А еще лучше было набрать этой воды и спрятать за образами на случай ранения или тяжелой болезни.

В православной традиции считается, что вода приобретает целебные свойства. Ее освящают в храмах и на водоемах, где делают проруби для купания. Такие проруби называют иордани – по названию реки, где принял крещение Христос.

Святую воду давали выпить каждому члену семьи натощак.

Девушки наливали воду в миску, бросали туда ожерелье или гроздь калины и умывались – чтобы быть красивыми. Воду давали и скотине, чтобы болезней не боялась.

Этой водой также освящали дом. Брали несколько стеблей с дидуха и окропляли все комнаты, чтобы несчастья обходили стороной. Между тем, один из членов семьи рисовал мелом кресты на дверях и окнах.

Существовали и предрассудки. Говорят, что в момент, когда священник погружает крест в воду, все черти выпрыгивают из реки и остаются на земле до тех пор, пока кто-то не придет на реку стирать белье. Поэтому женщины старались не делать этого хотя бы неделю, чтобы черти сильно замерзли.

Читайте: Как гадать на Крещение 2020: пять способов

Запреты на Крещение

А эти два дня очень важно придерживаться определенных правил:

  •  можно нырять в прорубь, если позволяет здоровье;
  •  нельзя ссориться, ругаться, уходить из дома в гневе;
  •  также запрещено жаловаться, сплетничать и клеветать;
  •  категорически запрещено убирать, стирать, вязать и шить; любую работу в эти дни лучше прекратить;
  •  после Крещения нельзя гадать, потому что перегадаешь судьбу в худшую сторону.

Приметы на Крещение

  • Если в этот день идет снег – будет богатый урожай.
  • Ясная погода – на засушливое лето.
  • Пасмурно – на урожай.
  • Если ветер дует с юга – лето будет грозовым.
  • За погодой 19 января судили о том, какая погода ожидает в декабре.

Лучшие советы, как правильно купаться на Крещение 2020, можно прочитать в нашем материале.

Фото: Dreamstime

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