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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 19 января

19 января – Крещение Господне, которое еще называют Богоявление, Крещение или Иордан.

В этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан. Во время обряда на Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя.

На Крещение ныряют в проруби и освящают иорданскую воду, которая обладает целительной силой.

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Кроме этого, 19 января отмечается Всемирный день снега (третье воскресенье января), созданный для популяризации зимних видов спорта.

Именины 19 января отмечают Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан.

Народные приметы на 18 января:

Полнолуние на Крещение – к паводку.

Звездная ночь в этот день – к урожаю орехов и ягод.

На Богоявление идет пушистый снег – год будет урожайный.

Ясная и холодная погода – к засушливому лету, если снежная и мрачная – к обильному урожаю.

Во время освящения воды идет снег – будут хорошо роиться пчелы.

Что нельзя делать 18 января:

  • Запрещено работать, особенно стирать, потому что раньше делали это в открытых водоемах, а вода в этот день, считается, освящается самым небом.
  • Заниматься рукоделием – шить и вышивать.
  • Нельзя ссориться и плакать.
  • Давать деньги в долг.
  • Перед купанием в проруби и после употреблять алкоголь.
  • Оставлять обувь за порогом – весь год будете болеть.
  • Подавать на стол четное количество блюд – традиционно ставят семь или девять.
  • Нельзя гадать – последний день праздничных гаданий завершается 18 января.

Ранее Факты ICTV писали, какие праздники ожидают украинцев в январе.

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