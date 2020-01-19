19 января – Крещение Господне, которое еще называют Богоявление, Крещение или Иордан.

В этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан. Во время обряда на Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя.

На Крещение ныряют в проруби и освящают иорданскую воду, которая обладает целительной силой.

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Кроме этого, 19 января отмечается Всемирный день снега (третье воскресенье января), созданный для популяризации зимних видов спорта.

Именины 19 января отмечают Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан.

Народные приметы на 18 января:

Полнолуние на Крещение – к паводку.

Звездная ночь в этот день – к урожаю орехов и ягод.

На Богоявление идет пушистый снег – год будет урожайный.

Ясная и холодная погода – к засушливому лету, если снежная и мрачная – к обильному урожаю.

Во время освящения воды идет снег – будут хорошо роиться пчелы.

Что нельзя делать 18 января:

Запрещено работать, особенно стирать, потому что раньше делали это в открытых водоемах, а вода в этот день, считается, освящается самым небом.

Заниматься рукоделием – шить и вышивать.

Нельзя ссориться и плакать.

Давать деньги в долг.

Перед купанием в проруби и после употреблять алкоголь.

Оставлять обувь за порогом – весь год будете болеть.

Подавать на стол четное количество блюд – традиционно ставят семь или девять.

Нельзя гадать – последний день праздничных гаданий завершается 18 января.

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