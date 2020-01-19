19 января – Крещение Господне, которое еще называют Богоявление, Крещение или Иордан.
В этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан. Во время обряда на Спасителя сошел Святой Дух в виде голубя.
На Крещение ныряют в проруби и освящают иорданскую воду, которая обладает целительной силой.
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Кроме этого, 19 января отмечается Всемирный день снега (третье воскресенье января), созданный для популяризации зимних видов спорта.
Именины 19 января отмечают Андрей, Иван, Лаврентий, Лидия, Мария и Феофан.
Народные приметы на 18 января:
Полнолуние на Крещение – к паводку.
Звездная ночь в этот день – к урожаю орехов и ягод.
На Богоявление идет пушистый снег – год будет урожайный.
Ясная и холодная погода – к засушливому лету, если снежная и мрачная – к обильному урожаю.
Во время освящения воды идет снег – будут хорошо роиться пчелы.
Что нельзя делать 18 января:
- Запрещено работать, особенно стирать, потому что раньше делали это в открытых водоемах, а вода в этот день, считается, освящается самым небом.
- Заниматься рукоделием – шить и вышивать.
- Нельзя ссориться и плакать.
- Давать деньги в долг.
- Перед купанием в проруби и после употреблять алкоголь.
- Оставлять обувь за порогом – весь год будете болеть.
- Подавать на стол четное количество блюд – традиционно ставят семь или девять.
- Нельзя гадать – последний день праздничных гаданий завершается 18 января.
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